VN-Index kết phiên giao dịch ngày 19/11 tại 1.689,62 điểm, chính thức rơi xuống dưới mốc 1.700 điểm sau khi duy trì trên ngưỡng này kể từ phiên 4/11. So với đầu năm 2026, chỉ số đã giảm 5,32%, tương ứng khoảng 95 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index từ đầu năm cho đến nay. (Nguồn: TradingView).

Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh, nhiều cổ phiếu thuộc rổ VN30 cũng lùi về các vùng giá thấp từng ghi nhận. Đây là rổ chỉ số gồm 30 cổ phiếu có vốn hóa và thanh khoản hàng đầu trên HOSE, thường chiếm khoảng 70 - 80% tổng vốn hóa toàn sàn.

Do tập trung nhiều doanh nghiệp đầu ngành và có ảnh hưởng lớn đến dòng tiền, biến động của nhóm này không chỉ tác động đến điểm số VN-Index mà còn ảnh hưởng đến diễn biến chung của thị trường.

Năm cổ phiếu chỉ cách các mức đáy gần nhất chưa đầy 3%

Theo thống kê của của người viết, năm mã VNM, VCB, FPT, LPB và BID hiện chỉ cao hơn 0,1 - 2,9% so với các mức đáy tương ứng từng ghi nhận trong giai đoạn 2023 - 2025. Trong khi đó, thị giá các mã này đang thấp hơn đỉnh lịch sử từ 33% đến 61%.

VCB là mã có khoảng cách gần nhất với mức giá thấp từng ghi nhận. Cổ phiếu Vietcombank kết phiên 19/11 ở 50.800 đồng/cổ phiếu, chỉ cao hơn 0,1% so với mức 50.740 đồng trong phiên 11/5/2023. So với đỉnh lịch sử 75.370 đồng/cổ phiếu, thị giá hiện thấp hơn khoảng 33%.

VNM của CTCP Sữa Việt Nam đóng cửa tại 51.100 đồng/cổ phiếu, cao hơn 0,3% so với mức thấp 50.960 đồng ghi nhận trong phiên 20/10/2025. So với đỉnh lịch sử 94.730 đồng, cổ phiếu này đã giảm khoảng 46%.

Với mã FPT, thị giá kết phiên ở 45.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn 0,6% so với mức 45.440 đồng ghi nhận ngày 17/5/2023. Tuy nhiên, so với đỉnh lịch sử 118.070 đồng/cổ phiếu, FPT đã giảm khoảng 61%, sâu nhất trong năm mã được thống kê.

Hai cổ phiếu ngân hàng còn lại cũng đang giao dịch gần các mức thấp từng ghi nhận. LPB đóng cửa ở 34.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn 1,1% so với mức 33.830 đồng trong phiên 11/8/2025 và thấp hơn 39% so với đỉnh 56.000 đồng.

Trong khi đó, BID kết phiên tại 30.550 đồng/cổ phiếu, cao hơn 2,9% so với mức 29.690 đồng ghi nhận ngày 9/4/2025. So với đỉnh lịch sử 50.890 đồng, thị giá BID hiện thấp hơn khoảng 40%.

Ba trong số năm cổ phiếu nói trên thuộc nhóm ngân hàng, gồm VCB, LPB và BID. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu không hoàn toàn đồng nhất với kết quả kinh doanh của các nhà băng này.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần tiếp tục là nguồn thu chủ lực của phần lớn ngân hàng trong bối cảnh hoạt động cho vay khách hàng mở rộng. Trong nhóm 10 ngân hàng có thu nhập lãi thuần lớn nhất, Vietcombank đứng thứ hai với 57.179 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ; BIDV xếp thứ tư với 50.594 tỷ đồng, tăng 14,7%.

Về biên lãi ròng (NIM) trong quý III/2026, Vietcombank đạt 2,87%, LPBank đạt 2,7% và BIDV đạt 2,08%.

FPT chịu áp lực bán ròng, LPB liên tục có giao dịch thỏa thuận lớn

Bên cạnh mức giảm sâu so với đỉnh lịch sử, FPT còn chịu áp lực bán đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài.

Trong phiên 19/11, khối ngoại bán ròng 272 tỷ đồng cổ phiếu FPT, tiếp tục đưa mã này dẫn đầu danh sách bán ròng trên HOSE. Đây là phiên thứ tám liên tiếp FPT đứng đầu chiều bán của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn. Tổng giá trị bán ròng trong tám phiên này lên gần 1.700 tỷ đồng.

Tại LPB, điểm đáng chú ý là lượng cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với quy mô lớn trong tháng 11. Riêng phiên 19/11, mã này ghi nhận hơn 103 triệu cổ phiếu được sang tay theo phương thức thỏa thuận, với giá trị hơn 3.372 tỷ đồng. Giá giao dịch bình quân khoảng 32.600 đồng/cổ phiếu, thấp hơn gần 4,7% so với giá đóng cửa. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh cùng phiên chỉ đạt hơn 2,2 triệu cổ phiếu.

Đây là phiên có khối lượng giao dịch thỏa thuận lớn nhất tại LPB kể từ ngày 21/7, thời điểm gần 130 triệu cổ phiếu được sang tay. Tính từ ngày 3/11 đến hết phiên 19/11, LPB đã có 13 phiên liên tiếp ghi nhận giao dịch thỏa thuận, với tổng khối lượng khoảng 616 triệu cổ phiếu, tương đương gần 20,5% vốn điều lệ ngân hàng và tổng giá trị gần 20.728 tỷ đồng. Danh tính các bên tham gia giao dịch hiện chưa được công bố.