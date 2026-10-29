5 chuyến bay khai thác tại đường băng mới cảng hàng không Phú Quốc

Đáng chú ý trong số 38 chuyến bay đi/đến cảng hàng không Phú Quốc có 25 chuyến đến và 13 chuyến đi, trong đó 5 chuyến bay đã hạ cánh an toàn trên đường cất hạ cánh số 2 vừa được đưa vào khai thác.

Tàu bay Sun PhuQuoc Airways hạ cánh an toàn trên đường cất hạ cánh số 2 (10L/28R) cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: VATM.

Chuyến bay đầu tiên mang ký hiệu SPQ1955 của Sun PhuQuoc Airways, sử dụng máy bay Airbus A321neo, đã hạ cánh trên đường băng số 2, ký hiệu 10L/28R.

Tiếp đó, Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc tiếp tục điều hành các chuyến bay hạ cánh an toàn. Trong số các máy bay được phục vụ có các dòng thân rộng Airbus A330 và Boeing 787.

Hoạt động điều hành được triển khai theo quy trình chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn, với sự phối hợp giữa VATM và các đơn vị liên quan.

Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300 m, rộng 45 m, được đưa vào khai thác ngày 29/10/2026 sau 8 tháng thi công.

Công trình đáp ứng tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), phù hợp phục vụ nhiều loại máy bay thân rộng.

Đồng thời trang bị hệ thống hạ cánh bằng thiết bị kết hợp thiết bị đo cự ly (ILS/DME) và hệ thống đèn hiệu cấp II (CAT II).

Các thiết bị này cung cấp tín hiệu dẫn hướng, thông tin khoảng cách và tín hiệu ánh sáng, hỗ trợ phi công trong quá trình tiếp cận, hạ cánh.

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác cùng với phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc (APP Phú Quốc) đã hoạt động trước đó góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành hoạt động bay tại cảng.

Nâng cao năng lực khai thác và đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không, góp phần chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.