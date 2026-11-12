5 chòm sao may mắn tháng 11: Người bứt phá sự nghiệp, người cải thiện tài chính

Bọ Cạp

Mùa Bọ Cạp kéo dài đến ngày 22/11, kết hợp với Trăng non tại chính cung này vào ngày 9/11, tạo điểm nhấn cho những kế hoạch cá nhân. Đây là thời điểm thuận lợi để Bọ Cạp xác định lại mục tiêu, bắt đầu dự án còn dang dở hoặc chủ động đề xuất hướng đi mới trong công việc.

Đặc biệt, Sao Thủy thuận hành trở lại từ ngày 13/11 giúp những cuộc trao đổi, thương lượng và kế hoạch từng bị trì hoãn có cơ hội được tháo gỡ. Về tài chính, Bọ Cạp nên tập trung vào việc kiểm soát dòng tiền và xử lý các khoản tồn đọng thay vì mạo hiểm với những lựa chọn chưa rõ ràng.

Sư Tử

Sư Tử là một trong những cung được hưởng lợi từ sự kết hợp giữa Sao Hỏa và Sao Mộc tại cung này vào ngày 16/11. Sao Mộc tượng trưng cho sự mở rộng, còn Sao Hỏa đại diện cho hành động và động lực. Sự kết hợp này có thể thúc đẩy tham vọng, giúp Sư Tử mạnh dạn nhận nhiệm vụ mới hoặc theo đuổi mục tiêu lớn hơn.

Tuy nhiên, năng lượng mạnh cũng dễ khiến bạn nhận quá nhiều việc cùng lúc. Hãy chọn một mục tiêu quan trọng để tập trung nguồn lực. Nếu đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, đây cũng là thời điểm phù hợp để chủ động xuất hiện và chia sẻ năng lực.

Thiên Bình

Sao Kim – hành tinh chủ quản của Thiên Bình kết thúc nghịch hành vào ngày 13/11. Sau giai đoạn phải xem xét lại những vấn đề liên quan đến tình cảm, tiền bạc và quan hệ cá nhân, Thiên Bình có thêm cơ hội làm rõ mong muốn của mình.

Những cuộc trò chuyện từng bị bỏ ngỏ có thể được nối lại, trong khi các mối quan hệ hợp tác cũng có điều kiện tiến triển rõ ràng hơn. Về công việc, khả năng kết nối và thương lượng sẽ là lợi thế nếu bạn đang tìm đối tác hoặc muốn mở rộng mạng lưới. Cuối tháng, đừng bỏ qua những lời mời hợp tác đến từ người quen.

Nhân Mã

Ngày 22/11, Mặt Trời tiến vào Nhân Mã, mở đầu mùa sinh nhật của cung hoàng đạo này. Đây là giai đoạn Nhân Mã có xu hướng chủ động hơn trong việc đặt mục tiêu, học hỏi và tìm kiếm trải nghiệm mới.

Những ai đang cân nhắc đổi công việc, đăng ký khóa học hoặc triển khai một dự án cá nhân có thể bắt đầu nghiên cứu các lựa chọn cụ thể. Đặc biệt, góc tam hợp giữa Mặt Trời và Sao Hải Vương ngày 24/11 khuyến khích trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo. Tuy vậy, hãy biến ý tưởng thành kế hoạch có thời hạn thay vì chỉ dừng ở dự định.

Cự Giải

Trăng non ở Bọ Cạp ngày 9/11 tạo góc tam hợp với vùng năng lượng của Cự Giải, mang đến điểm nhấn cho sáng tạo, sở thích cá nhân và những dự án cần sự chủ động. Bạn có thể tìm thấy cơ hội từ một công việc từng làm vì đam mê hoặc nhận được sự hỗ trợ từ người có chung định hướng.

Tháng này cũng phù hợp để Cự Giải xem xét lại cách sử dụng tiền bạc, nhất là những khoản chi liên quan đến gia đình và kế hoạch dài hạn. Thay vì chờ một cơ hội bất ngờ, hãy tận dụng những kỹ năng sẵn có để tạo thêm nguồn thu.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo