5 chòm sao may mắn tháng 10: Người mở lối mới, người đón cơ hội qua kết nối

Sư Tử: Sáng tạo để có thêm cơ hội

Sư Tử là một trong những cung được hưởng lợi đáng kể từ vị trí của Sao Mộc tại Sư Tử trong năm 2026. Sao Mộc đi qua cung này từ cuối tháng 6/2026 đến tháng 7/2027, mở rộng các chủ đề liên quan đến sự tự tin, sáng tạo, biểu đạt cá nhân và những trải nghiệm mới.

Riêng tháng 10, Sư Tử có thể tận dụng nguồn năng lượng này để đưa một ý tưởng cá nhân ra ánh sáng. Đây không nhất thiết phải là một dự án lớn. Một bài viết, sản phẩm sáng tạo, kế hoạch học tập hay sở thích từng bị bỏ quên đều có thể trở thành điểm bắt đầu.

Đáng chú ý, ngày 15/10 Mặt Trời tạo góc hài hòa với Sao Mộc, tạo thêm một thời điểm thuận lợi để Sư Tử chủ động trình bày ý tưởng hoặc thử một hướng mới.

Song Tử: Một cuộc trò chuyện có thể mở ra đường mới

Sao Mộc đang ở Sư Tử, khu vực được chiêm tinh học liên hệ với giao tiếp, học tập, kết nối và trao đổi thông tin của Song Tử. Chu kỳ này kéo dài đến giữa năm 2027 và được mô tả là giai đoạn mở rộng các dự án cá nhân, khả năng giao tiếp và mạng lưới kết nối của Song Tử.

Vì vậy, tháng 10 có thể mang đến may mắn thông qua những thứ tưởng rất bình thường: một cuộc trò chuyện, một người quen giới thiệu cơ hội, một khóa học hoặc một ý tưởng được chia sẻ đúng nơi.

Song Tử càng chịu khó đi gặp người mới, đặt câu hỏi và chia sẻ điều mình biết, càng dễ tạo ra những kết nối hữu ích.

Bạch Dương: Cơ hội đến khi bạn dám thử

Tháng 10 không nhất thiết mang đến cho Bạch Dương một con đường thẳng tắp, nhưng lại phù hợp với việc thử một phương án mới.

Một điểm đáng chú ý là Sao Mộc tại Sư Tử tạo thế hài hòa với nhóm Lửa, trong khi sao Hỏa cũng hoạt động mạnh tại Sư Tử trong tháng. Với Bạch Dương, đây là nguồn động lực tốt để biến một ý tưởng thành thử nghiệm cụ thể. Nếu công việc hiện tại đang đi theo một quy trình quá cũ, bạn có thể thử thay đổi cách tiếp cận, công cụ hoặc cách phân bổ thời gian.

May mắn của Bạch Dương không nằm ở việc chờ một cơ hội hoàn hảo mà ở khả năng tự tạo ra một phương án khác.

Thiên Bình: Bắt đầu lại để tiến xa hơn

Thiên Bình trở thành tâm điểm của tháng khi Trăng non diễn ra ngay tại cung này vào ngày 10/10. Đây là thời điểm phù hợp để đặt ra mục tiêu mới liên quan đến cách hợp tác, giao tiếp và cân bằng các mối quan hệ.

Đặc biệt, Sao Kim - hành tinh thường được liên hệ với Thiên Bình bắt đầu nghịch hành từ 3/10. Điều này khiến tháng 10 phù hợp hơn với việc xem lại rồi điều chỉnh thay vì vội vàng chốt mọi thứ.

Một thỏa thuận được thương lượng lại, một cách làm việc được thay đổi hoặc một ranh giới được thiết lập rõ ràng có thể đem đến kết quả tốt hơn.

Nhân Mã: Trải nghiệm để ngắm nhìn thế giới

Nhân Mã có một tháng phù hợp với việc mở rộng phạm vi trải nghiệm. Thay vì chỉ tập trung vào những gì đã quen thuộc, bạn có thể thử một khóa học mới, kết nối với nhóm người khác lĩnh vực hoặc tìm hiểu một hướng phát triển mà trước đây chưa từng cân nhắc.

Đặc biệt, sự hiện diện của Sao Mộc tại Sư Tử tạo một nền năng lượng thuận lợi cho nhóm Lửa, trong đó Nhân Mã có thể tận dụng để mở rộng tầm nhìn và thử nghiệm những trải nghiệm mới.

Tuy nhiên, cuối tháng Sao Thủy nghịch hành tại Bọ Cạp từ 24/10 khiến Nhân Mã càng cần kiểm tra kỹ thông tin, lịch trình và giấy tờ trước những chuyến đi hoặc quyết định quan trọng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo