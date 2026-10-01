Tăng chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng

Nghị định 335/2026 có hiệu lực từ ngày 5/10, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 lên 540.000 đồng mỗi tháng, tăng 8%. Đây là căn cứ tính trợ cấp xã hội, hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và các khoản trợ giúp khác; mức hưởng cụ thể phụ thuộc nhóm đối tượng và hệ số áp dụng.

Người đang hưởng chính sách theo quy định cũ được chuyển sang mức tương ứng của nghị định mới từ ngày 1/7/2026. Chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội cũng được tính theo mức mới từ thời điểm này. Địa phương có điều kiện được quyết định mức chuẩn, mức trợ giúp cao hơn và bổ sung đối tượng khó khăn được hỗ trợ.

Về trợ giúp khẩn cấp, người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc lý do bất khả kháng khác, phải cấp cứu và điều trị tại cơ sở y tế từ ba ngày trở lên, được xem xét hỗ trợ ít nhất 10 lần mức chuẩn, tương đương 5,4 triệu đồng.

Người có hoàn cảnh khó khăn bị mất nhà do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác, không thể tự bảo đảm nhu cầu thiết yếu, được xem xét hỗ trợ lều bạt, nước uống, thực phẩm, chăn màn và các vật dụng cần thiết từ nguồn huy động hoặc dự trữ quốc gia.

5 chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 10/2026. Ảnh minh họa.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công

Cũng có hiệu lực từ 1/10, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Theo quy định, mức chuẩn nêu trên là căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Nghị định cũng quy định các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng gồm: Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ công tác mộ liệt sỹ, công trình ghi công liệt sỹ; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và các chế độ khác.

Chế định luật sư công được thí điểm tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố

Theo Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công, được thông qua ngày 24/4/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư để thực hiện các công việc có tính chất pháp lý.

Đáng chú ý, mục tiêu của luật sư công là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

Việc thí điểm được thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và UBND 10 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai và Bắc Ninh.

Thời gian thí điểm từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028.

Vận hành Quỹ Học bổng Quốc gia

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ người học trong học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kỹ năng nghề, năng lực số và khả năng hội nhập học thuật quốc tế.

Quỹ đồng thời hướng tới thu hẹp chênh lệch cơ hội học tập giữa các vùng, miền và nhóm đối tượng; ưu tiên người học thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các ngành, lĩnh vực ưu tiên và những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao.

Các nhóm chương trình học bổng gồm học bổng tài năng, học bổng cho người học đi học tại nước ngoài, học bổng theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, học bổng thu hút người nước ngoài học tập, nghiên cứu tại Việt Nam và học bổng tạo cơ hội phát triển.

Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Ảnh minh họa.

Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo

Nghị định số 365/2026/NĐ-СР ngày 23/9/2026 của Chính phủ về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo chính thức có hiệu lực từ 1/10/2026.

Điều 4 Nghị định 365/2026/NĐ-СР quy định thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi có ít nhất 1 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và 1 cơ sở xay xát gạo đáp ứng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay xát gạo quy định ở trên có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật và bảo đảm thời hạn của Giấy chứng nhận.

Thương nhân có Giấy chứng nhận không được cho thương nhân khác thuê để đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với các kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và cơ sở xay xát gạo đã được Bộ Công Thương cấp trong Giấy chứng nhận cho thương nhân.

Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân bản giấy và bản điện tử (khi áp dụng) đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định.