5 chiến sĩ công an xã vượt lũ đưa sản phụ đến bệnh viện an toàn

Ngày 12/11, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh cho biết, Công an xã này vừa kịp thời đưa 1 sản phụ vượt lũ đến bệnh viện an toàn.

Sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 4h sáng cùng ngày, Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin báo chị Bùi Thị Như Quỳnh (24 tuổi, trú tại thôn Mỹ Trung) đang chuyển dạ, sắp sinh trong khi khu vực này bị ngập sâu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin khẩn cấp, lãnh đạo Công an xã đã nhanh chóng huy động 5 cán bộ, chiến sĩ vượt qua dòng nước ngập, tiếp cận và hỗ trợ đưa chị Quỳnh đến bệnh viện kịp thời, an toàn.

Liên quan đến tình hình mưa lũ, từ ngày 11/11 đến nay, mưa lớn kéo dài kèm theo dông lốc tại các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường và khu vực trũng thấp.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng công an các phường, xã đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp ứng phó, khẩn trương hỗ trợ, di dời người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đến nơi an toàn.

Tại các xã Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Tuy An Đông, Tuy An Bắc, Hòa Thịnh…, từ chiều 11/11 đến rạng sáng 12/11, lực lượng công an cơ sở đã không quản ngại khó khăn, xuyên đêm phối hợp với các ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản, gia súc đến những khu vực cao ráo, không bị ngập nước.

Đặc biệt, lực lượng chức năng kiên trì vận động, khẩn trương di dời hàng trăm hộ dân sinh sống tại các vùng trũng thấp, ven sông đến các điểm tránh trú an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra.

Đài Khí tượng thủy văn Đắk Lắk cảnh báo, trong 6 giờ tới, một số nơi ở phía Đông của Đắk Lắk có thể mưa thêm 30-60 mm, có nơi cao hơn. Những khu vực đất đã ngấm nhiều nước có nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở trên các sườn dốc.