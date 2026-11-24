2 cây vải thiều được công nhận Cây Di sản Việt Nam nằm trong khuôn viên gia đình ông Bùi Bá Học và ông Nguyễn Văn Hiệu, cùng ở thôn Thủ Dương. Đây là 2 cây vải cổ gắn với quá trình nhân giống, phát triển vùng sản xuất vải thiều hàng hóa ở Lục Ngạn.

Cụ thể, cây vải tại gia đình ông Bùi Bá Học được trồng năm 1956, đến nay 70 năm tuổi, có một gốc phân thành 4 thân, đường kính tán 18 m, cao 15 m. Đặc biệt, vào những năm 1980, cây được chiết cành làm giống, góp phần nhân rộng diện tích vải thiều tại địa phương.

Cây vải tại gia đình ông Nguyễn Văn Hiệu có tuổi đời hơn 100 năm, được nhiều thế hệ trong gia đình gìn giữ. Cây có một gốc phân thành 5 thân, chu vi gốc 4,05 m, đường kính tán 16 m, cao 18 m. Hiện cả hai cây đều xanh tốt, được các gia đình chăm sóc, bảo vệ.

Những cây vải cổ thụ không chỉ có giá trị về nguồn gen mà còn gắn với lịch sử phát triển nghề trồng vải thiều ở Lục Ngạn. Từ những cây vải được trồng, nhân giống qua nhiều thế hệ, diện tích vải thiều từng bước mở rộng, hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho người dân địa phương.

Cùng được công nhận đợt này có 3 cây bồ đề hơn 300 năm tuổi tại thôn Thủ Dương. Trong đó, cây bồ đề số 1 nằm cạnh nhà văn hóa thôn, có chu vi thân đo tại vị trí cách mặt đất 1,3 m là 7,6 m, đường kính tán 32 m, cao 22 m.

Cây bồ đề số 2 cách nhà văn hóa thôn khoảng 100m, có chu vi thân 7m, đường kính tán 26 m, cao 25 m. Cây bồ đề số 3 nằm trong khuôn viên chùa thôn Thủ Dương, có chu vi thân 6,5 m, đường kính tán 28 m, cao 20 m.

Cả 3 cây bồ đề đều có thân lớn, nhiều rễ phụ bám chặt vào gốc, tán rộng, xanh tốt. Trải qua hơn 3 thế kỷ, những cây cổ thụ này đã trở thành hình ảnh quen thuộc, gắn bó với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương. Hiện các cây được cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương chăm sóc, bảo vệ.

Việc Hội đồng Cây Di sản Việt Nam công nhận 2 cây vải thiều và 3 cây bồ đề cổ thụ là Cây Di sản Việt Nam không chỉ ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa, sinh thái mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen cây trồng quý, đặc biệt là giống vải thiều lâu năm gắn với quá trình phát triển vùng cây ăn quả Lục Ngạn. Qua đó, mở thêm cơ hội quảng bá sản phẩm nông nghiệp, phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm và nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh trong cộng đồng.

Đây là tin vui đối với ngành nông nghiệp Bắc Ninh cũng như Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nam Dương. Để bảo vệ các cây di sản, chính quyền xã Nam Dương tiếp tục phối hợp với các gia đình, cộng đồng dân cư chăm sóc, chỉnh trang khu vực quanh gốc cây, tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng, phát triển.

Hiện UBND xã Nam Dương đang tích cực phối hợp với Hội đồng Cây Di sản Việt Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị các điều kiện để tổ chức công bố các quyết định công nhận Cây Di sản Việt Nam. Dự kiến lễ công bố được tổ chức kết hợp tại Lễ hội trái cây Bắc Ninh (diễn ra từ ngày 4-7/12).