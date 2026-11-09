5 cầu thủ rút khỏi danh sách tập trung ĐT Việt Nam nhưng VFF chỉ gọi bổ sung 2 người?

Ngày 8/11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo điều chỉnh lực lượng ĐT Việt Nam chuẩn bị tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Theo đó, 5 cầu thủ không thể góp mặt do gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau sau vòng 7 V.League 2026/27.

Các trường hợp phải lỡ hẹn ĐT Việt Nam lần này gồm Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội); Nguyễn Văn Vĩ (CLB Thép Xanh Nam Định); Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (CLB Ninh Bình).

Các CLB chủ quản đăng thông báo về tình hình nhân sự.

Theo thông tin từ VFF, ban huấn luyện quyết định không triệu tập những cầu thủ này để họ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Đáng chú ý, thay vì gọi thêm 5 cầu thủ để bù đắp những vị trí khuyết thiếu, HLV Kim Sang Sik chỉ bổ sung 2 cái tên: Tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (CLB Hoàng Anh Gia Lai) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (CLB SHB Đà Nẵng).

Không có nguyên tắc phải thay thế đủ số lượng cầu thủ rút lui

Trước hết, cần nhìn vào quy mô đội hình mà HLV Kim Sang Sik lựa chọn cho đợt tập trung lần này. Theo danh sách được công bố trước đó, ĐT Việt Nam ban đầu có 27 cầu thủ. Sau khi 5 trường hợp chấn thương không thể góp mặt và hai cầu thủ được triệu tập bổ sung, quân số còn 24 người.

Điều này cho thấy, việc gọi bổ sung không nhất thiết phải thực hiện theo tỉ lệ một người thay thế một người. Ban huấn luyện có thể căn cứ vào quân số hiện có, sự cân đối giữa các tuyến và nhu cầu chuyên môn để đưa ra quyết định.

(Ảnh: VFF)

Đáng chú ý, 5 cầu thủ rút khỏi danh sách thi đấu ở những vị trí khác nhau. Nguyễn Hai Long chơi ở tuyến giữa; Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh thường được xếp là hậu vệ cánh, Lê Ngọc Bảo đảm nhiệm các vị trí ở hàng phòng ngự còn Nguyễn Lê Phát là tiền đạo.

Trong khi đó, hai gương mặt được gọi bổ sung gồm Hoàng Vĩnh Nguyên, một tiền vệ và Nguyễn Hồng Phúc, một hậu vệ. Như vậy, hai sự bổ sung này giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn ở tuyến giữa và hàng phòng ngự, nhưng không phải những phương án thay thế trực tiếp cho cả 5 cầu thủ vắng mặt.

Casper Cup 2026 là dịp thử nghiệm lực lượng

Một yếu tố khác cần tính đến là mục tiêu của đợt tập trung tháng 11. Đội tuyển Việt Nam tham dự Casper Cup 2026 với hai trận đấu gặp Đài Loan (Trung Quốc) ngày 11/11 và Kyrgyzstan ngày 17/11.

Đây là giải giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days, tạo điều kiện để HLV Kim Sang Sik kiểm tra phong độ, khả năng thích ứng chiến thuật và mức độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của các cầu thủ. Vì vậy, việc trao cơ hội cho những nhân tố mới cũng là một phần trong kế hoạch xây dựng lực lượng của đội tuyển.

Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc là hai gương mặt mới nhất được triệu tập bổ sung vào ĐT Quốc gia, chuẩn bị cho Casper Cup 2026. (Ảnh: FBNV)

Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, từng được triệu tập lên U23 Việt Nam năm 2023 và có thời gian tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024 và hiện thi đấu cho SHB Đà Nẵng.

Việc triệu tập hai cầu thủ này không chỉ giúp bổ sung phương án nhân sự trước mắt mà còn mở rộng cơ hội đánh giá những gương mặt chưa có nhiều trải nghiệm ở đội tuyển quốc gia.