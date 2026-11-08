5 cầu thủ đội tuyển Việt Nam bị chấn thương trước giải giao hữu

Theo đó, có 5 cầu thủ gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau tại vòng 7 V-League 2026-2027, gồm: Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC); Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định); Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình FC). Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam quyết định không triệu tập 5 cầu thủ này trong đợt tập trung hiện tại để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Nguyễn Văn Vĩ (trang phục màu trắng) gặp chấn thương sau khi ghi bàn giúp Thép Xanh Nam Định thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1 tại vòng 7 V-League 2026-2027. Ảnh: QUANG ĐƯƠNG

Ở chiều ngược lại, Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc là 2 sự bổ sung mới mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện. Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai, từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng tập huấn tại câu lạc bộ Cadiz B của Tây Ban Nha trong 5 tuần. Sau thời gian thi đấu cho câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo Hoàng Anh Gia Lai kể từ mùa giải 2025-2026 đến nay.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể Công - Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024. Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn tại V-League 2025-2026. Kinh nghiệm thi đấu trong màu áo các đội tuyển trẻ cùng quá trình tích lũy tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp là cơ sở để hậu vệ này được trao thêm cơ hội ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tại Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026 diễn ra ở Ninh Bình, đội tuyển Việt Nam lần lượt gặp Đài Bắc-Trung Hoa (19 giờ ngày 11-11) và Kyrgyzstan (19 giờ ngày 17-11).