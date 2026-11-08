5 cầu thủ bất ngờ chia tay tuyển Việt Nam

Theo đó, 5 cầu thủ gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau sau khi vòng 7 LPBank V-League khép lại, gồm Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (Ninh Bình). HLV Kim Sang Sik quyết định không triệu tập 5 trường hợp này trong đợt tập trung hiện tại để các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và phục hồi thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải.

Như vậy, tuyển Việt Nam tiếp tục có những xáo trộn về lực lượng, trong đó nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Hai Long, Tiến Anh... không thể góp mặt. Với Lê Phát, việc tiền đạo này chấn thương là điều rất đáng tiếc.

Lê Phát lỡ hẹn với tuyển Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh

Chân sút 19 tuổi đang đạt phong độ rất ấn tượng trong màu áo Ninh Bình. Sau 7 vòng đấu, anh ghi 4 bàn thắng, trong đó có bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh ở vòng đấu gần nhất trước ngày hội quân tuyển Việt Nam.

Lê Phát thậm chí còn vượt qua nhiều đàn anh như Tiến Linh, Tuấn Hải, Đình Bắc... để trở thành cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất V-League tính đến thời điểm hiện tại, chỉ đứng sau 4 ngoại binh trong cuộc đua Vua phá lưới.

Chia tay 5 cầu thủ, HLV Kim Sang Sik bổ sung 2 cầu thủ ở tuyển Việt Nam là Vĩnh Nguyên và Hồng Phúc. Hoàng Vĩnh Nguyên sinh năm 2002, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ HAGL và từng được triệu tập vào đội tuyển U23 Việt Nam năm 2023.

Tân binh Nguyễn Hồng Phúc. Ảnh: VFF

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ hệ thống đào tạo Thể Công Viettel. Hậu vệ này từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, trong đó có U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2024. Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn tại V.League 2025/26.

Casper Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17/11 trên SVĐ Thiên Trường, với sự góp mặt của hai đội khách mời là Kyrgyzstan và Đài Loan (Trung Quốc). Theo thể thức thi đấu, ba đội tuyển đá vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Tuyển Việt Nam gặp Đài Loan (Trung Quốc) ở trận ra quân ngày 11/11, Tiếp đó, Đài Loan (Trung Quốc) đối đầu Kyrgyzstan ngày 14/11, trước khi tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan ở lượt trận cuối ngày 17/11.