5 câu hỏi 'dễ mà không dễ' của Ai Là Triệu Phú: Chị Dậu (Tắt Đèn) tên thật là gì?

Là một trong những chương trình truyền hình về kiến thức nổi tiếng, Ai Là Triệu Phú đôi khi khiến thí sinh lẫn khán giả bất ngờ trước những câu hỏi "mưu mẹo". Những tưởng đáp án vô cùng dễ dàng, nhưng chính cảm giác "quen quen" toát lên từ câu hỏi đã trở thành cái bẫy, khiến nhiều người chơi lao đao và thậm chí nếm mùi thất bại.

"Bảy chú lùn làm nghề gì?"

Nhắc đến Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn, nhiều người đều cảm thấy quen thuộc. Tuy nhiên, khi Ai Là Triệu Phú đưa ra câu hỏi về nghề nghiệp của bảy chú lùn, không ít khán giả lẫn thí sinh mới "ngớ người" về chi tiết ít khi để ý này. Trên trường quay, nữ thí sinh phải lựa chọn giữa 4 đáp án gồm thợ rèn, thợ mỏ, thợ săn và thợ may.

Đáng chú ý, có đến 73% khán giả trong trường quay lựa chọn sai đáp án. Bản thân người chơi cũng phải sử dụng đến 2 quyền trợ giúp mới tìm được câu trả lời chính xác là thợ mỏ.

"Chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn có tên thật là gì?"

Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố là tác phẩm văn học nổi tiếng, với hình tượng nhân vật chị Dậu đã trở nên quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Thế nhưng, việc nhớ được chính xác tên thật của chị Dậu lại là câu chuyện khác. Trong một số phát sóng của Ai Là Triệu Phú, người chơi đã phải đối mặt với thử thách này ở câu số 8.

Trước 4 lựa chọn gồm Lê Thị Đào, Lê Thị Mai, Lê Thị Xuân và Lê Thị Lan, thí sinh gần như lập tức sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến người đồng hành. Sau khi hội ý, cô quyết định chọn Lê Thị Đào và đưa ra đáp án chính xác, qua đó vượt qua câu hỏi số 8 để nhận mức thưởng 10 triệu đồng.

"Người ta thường nấu canh cua với rau gì?"

Không phải câu hỏi nào gây khó khăn cho người chơi Ai Là Triệu Phú cũng đòi hỏi kiến thức chuyên sâu. Đôi khi, một món canh dân dã cũng đủ khiến người ngồi trên ghế nóng lúng túng. Đó là trường hợp của một người chơi khi nhận được câu hỏi "Người ta thường nấu canh cua với rau gì?", với các lựa chọn củ cải, rau đay, mộc nhĩ và xúp lơ xanh.

Việc thí sinh không biết câu trả lời đúng là rau đay đã khiến tình huống này trở thành tâm điểm bàn luận sau khi chương trình phát sóng. Trên mạng, nhiều người cũng thừa nhận bản thân không biết đáp án, từ đó phản ánh một quy luật đơn giản về con người: "you don't know what you don't know" (bạn không biết những gì bạn không biết).

"Từ nào sau đây viết đúng chính tả tiếng Việt?"

Chính tả luôn là lĩnh vực nhiều lần được chương trình Ai Là Triệu Phú cài cắm trong bộ câu hỏi của mình. Trong một tập, người chơi được yêu cầu xác định từ viết đúng chính tả trong bốn lựa chọn chằn chọc, chằn trọc, trằn trọc và trằn chọc.

Ngay khi nhìn thấy câu hỏi, cô gái tham gia chương trình đã bày tỏ sự bất ngờ rằng: "Em không nghĩ mới câu đầu đã dễ gây hiểu lầm thế này". Sau cùng đáp án đúng là trằn trọc, dùng để diễn tả trạng thái thao thức, khó ngủ vì suy nghĩ hoặc băn khoăn về điều gì đó.

"Tên ngọn núi Đambri có ý nghĩa gì?"

Một câu hỏi liên quan đến địa danh ở Tây Nguyên cũng từng tạo nên tình huống căng thẳng khi người chơi phải đưa ra quyết định cuối cùng. Câu hỏi được chương trình đưa ra là "Tên ngọn núi Đambri hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên có ý nghĩa gì?". Sau một hồi phân vân, người chơi lần lượt sử dụng quyền trợ giúp 50:50 và tham khảo ý kiến khán giả tại trường quay, để rồi khoanh vùng được 2 lựa chọn là đợi chờ và chung thủy.

Sau cùng, thí sinh chọn chung thủy theo số đông bình chọn, nhưng không may đáp án lại là đợi chờ. Tình huống cho thấy đôi khi số đông chưa chắc đúng, và người chơi vẫn có thể phải chấp nhận dừng bước trước một câu hỏi tưởng chừng không quá khó.