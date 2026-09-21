5 cách thiết kế giúp nhà nhỏ trông rộng và sang hơn mà không cần tốn nhiều tiền

Gạch khổ lớn giúp không gian thoáng hơn

Lát gạch là một trong những hạng mục quen thuộc khi hoàn thiện thiết kế nhà, nhưng kích thước gạch lại có ảnh hưởng đáng kể đến cảm nhận về diện tích.

Nhiều người thường nghĩ phòng nhỏ nên dùng gạch nhỏ để tránh lãng phí. Tuy nhiên, gạch khổ lớn với số lượng đường ron ít hơn lại có thể tạo cảm giác mặt sàn liền mạch, từ đó khiến căn phòng trông rộng và sạch sẽ hơn.

Những kích thước như 750×1.500 mm hoặc 800×800 mm có thể được cân nhắc tùy diện tích và cách bố trí thực tế.

Dĩ nhiên, với những căn phòng quá nhỏ hoặc có nhiều góc cạnh, việc sử dụng gạch lớn có thể phát sinh nhiều phần phải cắt, gây lãng phí. Vì vậy, gia chủ nên tính toán kích thước gạch cùng cách chia không gian ngay từ đầu thay vì chỉ chạy theo kích thước lớn.

Gạch khổ lớn tạo cảm giác mặt sàn liền mạch, khiến căn phòng trông rộng và sạch sẽ hơn

Tường và trần càng đơn giản càng dễ tạo cảm giác sang

Một căn nhà không nhất thiết phải có những mảng tường cầu kỳ mới tạo được điểm nhấn. Ngược lại, tường và trần đơn giản thường giúp không gian giữ được vẻ hiện đại, thanh thoát và ít lỗi mốt.

Những gam màu nhẹ như trắng, xám nhạt, màu trà sữa... dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất, đồng thời tạo cảm giác sáng và thoáng hơn.

Gia chủ cũng nên hạn chế việc sử dụng quá nhiều màu sơn hoặc các chi tiết trang trí phức tạp trên cùng một bức tường. Nếu muốn tạo điểm nhấn, có thể sử dụng những đường viền hoặc mí trần đơn giản thay vì làm quá nhiều lớp.

Với trần nhà, thiết kế phẳng thường là lựa chọn dễ ứng dụng và tiết kiệm. Một vài đường mí nhẹ cũng đủ tạo sự tinh tế mà không khiến không gian bị nặng nề.

Tủ lưu trữ phải được thiết kế theo từng nhóm đồ

Một căn nhà gọn gàng không có nghĩa là phải sở hữu thật nhiều tủ. Điều quan trọng hơn là mỗi khu vực lưu trữ cần được thiết kế đúng với loại đồ cần cất.

Trong bếp, chẳng hạn, có thể chia riêng khu vực để bát đĩa dự phòng, đồ gia dụng nhỏ, thìa đũa, hộp nhựa hoặc túi đựng. Khi mỗi nhóm đồ có vị trí riêng, việc lấy và cất trở nên đơn giản hơn, đồng thời hạn chế tình trạng đồ đạc chất chồng.

Tương tự, tủ trong phòng ngủ có thể phân chia khu vực cho quần áo mặc hằng ngày, đồ ít sử dụng và phụ kiện.

Ngay từ khi thiết kế, gia chủ nên dự tính thói quen sử dụng thực tế của gia đình. Tủ được thiết kế theo nhu cầu sẽ hiệu quả hơn việc làm thật nhiều ngăn nhưng không biết dùng vào đâu.

Tủ quần áo nên tăng diện tích treo đồ

Một thay đổi tưởng nhỏ nhưng có thể giúp việc sử dụng tủ quần áo thuận tiện hơn là ưu tiên không gian treo thay vì chia quá nhiều ngăn gấp.

Quần áo được treo thẳng sẽ dễ nhìn, dễ phân loại và ít bị nhàu hơn. Người dùng cũng không phải mất nhiều thời gian gấp lại từng chồng quần áo sau khi giặt.

Phần phía trên tủ có thể dành cho chăn, vali hoặc những món đồ ít sử dụng. Trong khi đó, phần còn lại nên tận dụng tối đa cho khu vực treo, đặc biệt với những gia đình có nhiều quần áo công sở, váy áo hoặc trang phục cần giữ phom.

Cách bố trí này không chỉ giúp tủ dễ sử dụng mà còn góp phần duy trì sự gọn gàng lâu dài.

Thiết kế tủ quần áo nên tăng diện tích treo đồ, thay vì để nhiều ngăn xếp

Tận dụng sảnh vào để tạo thêm không gian lưu trữ

Tiền sảnh thường bị xem là khoảng không gian chuyển tiếp và ít được chú ý. Tuy nhiên, đây lại có thể là vị trí lý tưởng để bố trí tủ âm tường hoặc một khu vực nhỏ dành cho việc thay và cất đồ.

Một hệ tủ ngay lối vào có thể dùng để chứa giày dép, áo khoác, túi xách hoặc những vật dụng thường xuyên mang theo khi ra ngoài. Nhờ đó, đồ đạc không bị vứt tạm ở phòng khách hay phòng ngủ.

Không cần một căn phòng quá lớn. Chỉ cần đủ không gian để xoay người, thay đồ và sắp xếp vật dụng là đã có thể tạo nên một khu vực chức năng hữu ích.

Nếu muốn tiết kiệm chi phí, gia chủ có thể cân nhắc khung nhôm hoặc gỗ công nghiệp, đồng thời ưu tiên thiết kế đơn giản, tận dụng chiều cao của không gian.