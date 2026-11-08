5 cách phối đồ nhiều lớp vừa sang vừa ấm, dẫn đầu xu hướng thu đông 2026

Khi thời tiết chuyển lạnh, phối đồ nhiều lớp trở thành lựa chọn quen thuộc của những người yêu thời trang. Tuy nhiên, thay vì chỉ kết hợp áo sơ mi với áo len hay khoác thêm blazer bên ngoài, xu hướng năm nay đề cao sự sáng tạo trong cách phối kiểu dáng, chất liệu và màu sắc.

Trên sàn diễn của Chloé, Celine, Prada, Gucci hay Miu Miu, những món đồ tưởng chừng không liên quan lại được kết hợp khéo léo, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa thanh lịch.

Dưới đây là 5 cách phối đồ nhiều lớp nổi bật, có thể ứng dụng vào trang phục hằng ngày.

Kết hợp những món đồ tưởng chừng không liên quan

Một trong những xu hướng đáng chú ý của mùa thu đông 2026 là phối các trang phục mang phong cách đối lập.

Tại Chloé, blazer kẻ ô, áo khoác da và sơ mi họa tiết được kết hợp cùng chân váy tulle bèo nhún nhiều tầng. Sự đối lập giữa những thiết kế cứng cáp và chất liệu mềm mại tạo nên diện mạo phóng khoáng, nữ tính.

Trong khi đó, Celine lựa chọn cách phối tiết chế hơn với áo cổ lọ, sơ mi lụa và áo khoác dài, mang đến vẻ ngoài thanh lịch, hiện đại.

Để ứng dụng hằng ngày, chị em có thể thử mặc áo cổ lọ mỏng bên trong sơ mi, sau đó khoác blazer hoặc áo măng tô. Một lựa chọn khác là kết hợp chân váy mềm mại với áo khoác da để tạo sự cân bằng giữa nét nữ tính và cá tính.

Bí quyết là lựa chọn một món đồ làm điểm nhấn, tránh để quá nhiều chi tiết cầu kỳ xuất hiện cùng lúc.

Kết hợp những món đồ tưởng chừng không liên quan

Phối chất liệu đối lập để trang phục trông sang hơn

Không nhất thiết phải sử dụng màu sắc nổi bật, sự khác biệt về chất liệu cũng đủ giúp bộ trang phục trở nên thu hút.

Trên sàn diễn Loewe, áo khoác lông xù được kết hợp cùng quần vàng bóng, tạo hiệu ứng tương phản rõ rệt. Givenchy lựa chọn áo khoác len bên ngoài trang phục da đỏ, trong khi Ferragamo phối váy ánh kim với áo khoác da đen phom rộng.

Những cách kết hợp này cho thấy chất liệu mềm và thô, bóng và lì có thể bổ trợ cho nhau, tạo chiều sâu cho tổng thể.

Trong đời sống thường ngày, có thể áp dụng công thức áo len dệt kim phối chân váy da, áo khoác dạ kết hợp quần satin hoặc cardigan mềm mại mặc cùng chân váy ánh kim.

Để trang phục không trở nên rối mắt, nên giới hạn khoảng hai đến ba chất liệu nổi bật trong cùng một bộ đồ.

Thêm một lớp ren hoặc vải xuyên thấu

Chất liệu xuyên thấu không chỉ dành cho mùa hè mà còn xuất hiện trong nhiều bộ sưu tập thu đông 2026.

Prada kết hợp organza mỏng nhẹ với áo khoác dày và trang phục may đo, trong khi Fendi sử dụng ren, tulle xuyên thấu bên cạnh những chi tiết lông cừu. Sự đối lập giữa lớp vải mỏng và trang phục dày giúp tổng thể mềm mại, có chiều sâu mà không quá nặng nề.

Với phong cách thường ngày, chị em có thể thử áo ren mặc bên trong blazer, chân váy tulle kết hợp áo len hoặc áo xuyên thấu phối cùng áo hai dây kín đáo. Những chi tiết ren xuất hiện ở cổ áo, tay áo hay gấu váy cũng đủ tạo điểm nhấn mà không cần mặc quá cầu kỳ.

Đây là công thức phù hợp với những người yêu thích phong cách nữ tính nhưng vẫn muốn làm mới trang phục mùa lạnh.

Phối thêm một lớp ren hoặc vải xuyên thấu

Phối màu và họa tiết tương phản đầy sáng tạo

Nếu trước đây kiểu phối đồ nhiều lớp thường ưu tiên các gam màu trung tính để bảo đảm an toàn, xu hướng thu đông 2026 lại khuyến khích thử nghiệm những bảng màu táo bạo hơn.

Miu Miu kết hợp các sắc burgundy, vàng và tím, tạo nên tổng thể nổi bật. Chanel đưa họa tiết hoa nổi ba chiều lên nền kẻ ô, trong khi Louis Vuitton khai thác họa tiết tartan trên nhiều lớp trang phục.

Gucci cũng gây chú ý với chân váy midi xếp ly in hoa Flora kết hợp áo bomber cổ lông.

Để ứng dụng dễ dàng hơn, chị em có thể bắt đầu bằng áo len màu nổi phối cùng áo khoác trung tính, hoặc kết hợp sơ mi kẻ sọc với blazer trơn màu. Nếu muốn phối nhiều họa tiết, nên chọn những thiết kế có ít nhất một màu sắc tương đồng để tạo sự liên kết.

Một nguyên tắc đơn giản là chỉ để một họa tiết giữ vai trò chủ đạo, những món đồ còn lại đóng vai trò bổ trợ.

Mặc nhiều lớp áo khoác nhưng không bị cồng kềnh

Áo khoác chồng áo khoác là một trong những công thức layering nổi bật trên sàn diễn thu đông năm nay.

Missoni kết hợp áo khoác lót lông cừu với blazer kẻ ô và sơ mi sọc, tạo nên nhiều lớp trang phục có độ dày và họa tiết khác nhau. Gabriela Hearst cũng thử nghiệm phối áo khoác da với trench coat shearling, mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, hiện đại.

Tuy nhiên, khi áp dụng vào đời sống, cần chú ý đến tỷ lệ trang phục để tránh cảm giác nặng nề. Chị em có thể bắt đầu với áo thun hoặc áo cổ lọ mỏng, thêm blazer vừa vặn rồi hoàn thiện bằng áo măng tô dáng dài.

Nên ưu tiên lớp áo trong mỏng, lớp ngoài rộng hơn một chút để dễ vận động. Đồng thời, kết hợp quần dáng gọn hoặc chân váy có phom rõ ràng sẽ giúp tổng thể cân đối.