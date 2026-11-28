Dưới đây là 5 công thức phối đồ để chiếc áo măng tô không còn nhàm chán trong mùa lạnh này.

Áo len cổ lọ và jeans

Áo len cổ lọ và quần jeans là bộ đôi dễ mặc, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khi kết hợp cùng măng tô. Phần cổ cao giúp giữ ấm, tạo cảm giác gọn gàng ở thân trên, trong khi chất liệu denim mang đến vẻ trẻ trung, gần gũi cho chiếc áo khoác vốn có phần cổ điển.

Để tổng thể cân đối, bạn có thể chọn jeans ống đứng hoặc dáng suông. Nếu măng tô rộng, áo len ôm vừa cơ thể sẽ giúp các lớp trang phục không bị nặng nề. Măng tô màu camel kết hợp denim xanh đậm tạo cảm giác thanh lịch, trong khi những gam xám, đen phù hợp với phong cách tối giản. Boots cổ thấp, loafer hoặc sneaker đều có thể hoàn thiện bộ trang phục tùy theo sở thích.

Áo len cổ lọ và quần jeans kết hợp cùng măng tô

Chân váy ngắn và boots cao cổ

Nếu muốn làm mới chiếc măng tô dáng dài, hãy thử kết hợp cùng chân váy ngắn và boots cao cổ. Khoảng hở giữa gấu áo và chân váy giúp tổng thể trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo cảm giác đôi chân dài hơn. Đây cũng là công thức phù hợp với những ai yêu thích phong cách nữ tính pha chút preppy.

Áo len ôm, cardigan hoặc sơ mi đều có thể trở thành lớp nền bên trong. Với áo măng tô trơn màu camel, xám hoặc đen, chân váy đồng màu tạo vẻ hài hòa; trong khi chân váy caro, xếp ly mang đến điểm nhấn trẻ trung. Một đôi boots cao cổ sẽ giúp giữ ấm và kết nối các lớp trang phục. Bạn cũng không cần quá nhiều phụ kiện, chỉ một chiếc túi vai nhỏ hoặc đôi tất cao là đủ tạo nét riêng.

Hoodie và áo măng tô

Áo măng tô thường gợi liên tưởng đến phong cách chỉn chu, trưởng thành, nhưng khi kết hợp với hoodie, chiếc áo khoác này lại mang diện mạo trẻ trung và phóng khoáng hơn. Sự tương phản giữa phom áo dài, đường cắt rõ nét với chất liệu nỉ mềm và phần mũ hoodie tạo nên nét thú vị cho bộ trang phục.

Bạn nên chọn hoodie có độ dày vừa phải, phom không quá rộng để tránh khiến phần vai và thân trên trở nên cồng kềnh. Những gam màu trung tính như xám, kem, navy hoặc đen khá dễ phối với măng tô camel, xám than hay đen. Có thể kết hợp cùng quần jeans, quần nỉ và sneaker để giữ tinh thần casual; nếu muốn vẻ ngoài gọn gàng hơn, hãy thử quần tây dáng suông. Một mẹo nhỏ là để phần mũ hoodie lộ ra phía sau cổ áo măng tô, giúp các lớp trang phục trông tự nhiên và có chủ ý hơn.

Phối hoodie cùng áo măng tô

Phối áo măng tô cùng jeans ống rộng

Jeans ống rộng đem lại vẻ hiện đại, thoải mái và rất hợp với những chiếc măng tô dáng dài. Tuy nhiên, khi cả áo khoác và quần đều có phom rộng, tổng thể dễ trở nên nặng nề nếu không biết cân đối tỷ lệ.

Cách phối đơn giản là giữ phần áo bên trong gọn gàng với áo thun ôm, áo len mỏng hoặc sơ mi sơ vin. Quần jeans cạp cao cũng giúp tạo điểm nhấn ở vòng eo, nhất là khi bạn để mở hàng cúc măng tô. Bên cạnh đó, nên chọn độ dài quần vừa chạm giày, tránh để gấu quần kéo lê hoặc phủ quá nhiều lên giày dép. Những mẫu denim xanh cổ điển, ít chi tiết rách hay wash mạnh sẽ dễ kết hợp và làm nổi bật chiếc áo khoác hơn.

Chân váy midi hoặc váy len

Nếu jeans mang đến vẻ năng động, chân váy midi và váy len lại giúp măng tô trở nên mềm mại, nữ tính hơn. Độ rủ của chân váy tạo chuyển động nhẹ dưới gấu áo dài, khiến tổng thể bớt cứng nhắc mà vẫn giữ được nét thanh lịch.

Với chân váy midi, bạn có thể chọn áo len ôm hoặc cardigan mỏng để cân bằng tỷ lệ. Chân váy satin tạo điểm nhấn bằng bề mặt bóng nhẹ, trong khi chất liệu len và dạ phù hợp với những ngày nhiệt độ xuống thấp. Nếu không muốn mất thời gian phối nhiều lớp, một chiếc váy len liền thân kết hợp cùng măng tô cũng đủ tạo nên bộ trang phục hoàn chỉnh. Boots cao cổ là lựa chọn đáng cân nhắc để giữ ấm và giúp tổng thể liền mạch hơn.