5 cách phát hiện 'cờ đỏ' khi hẹn hò

Nhận biết dấu hiệu đáng lo ngại khi hẹn hò giúp mỗi người hiểu rõ hơn về đối phương, nhưng cần tránh vội vàng đánh giá từ một hành động đơn lẻ. Ảnh: Phil Nguyen/Pexels .

Ngày nay, nhiều người trở nên cảnh giác hơn khi bắt đầu một mối quan hệ. Những câu chuyện về ngoại tình, lừa dối và các mối quan hệ độc hại xuất hiện liên tục trên mạng xã hội, khiến không ít người dè chừng khi tìm hiểu đối phương.

Nhận biết những dấu hiệu cho thấy một người có thể không đáng tin là điều cần thiết. Tuy nhiên, nếu quá chú ý đến mọi hành động bất thường, chúng ta cũng dễ đưa ra kết luận khi chưa hiểu rõ tình huống.

Lắng nghe cảm xúc và trực giác của bản thân

Trên mạng, có nhiều danh sách liệt kê những dấu hiệu cảnh báo trong tình yêu. Tuy nhiên, một hành động bị người này xem là đáng lo ngại chưa chắc khiến người khác bận tâm.

Chẳng hạn, một số người không thoải mái khi đối phương giữ quan hệ bạn bè với người yêu cũ hoặc người khác giới. Trong khi đó, người khác cho rằng đây là điều bình thường. Tương tự, việc tặng hoa trong buổi hẹn đầu tiên có thể được xem là cử chỉ lãng mạn hoặc hành động thể hiện tình cảm quá mức, tùy quan điểm mỗi người.

Mỗi người đều có tiêu chuẩn, giới hạn và trải nghiệm riêng khi yêu. Vì vậy, thay vì áp dụng máy móc những quy tắc trên mạng, bạn nên chú ý đến cảm xúc của mình và xem xét hoàn cảnh cụ thể.

Ciara Bogdanovic, nhà trị liệu tâm lý, chuyên gia trị liệu hôn nhân và gia đình, đồng thời là nhà sáng lập Sagebrush Psychotherapy, cho rằng mỗi người nên tự hỏi liệu mình có cảm thấy an toàn, được tôn trọng và thoải mái khi sống đúng với con người thật trong mối quan hệ hay không.

Nếu thường xuyên cảm thấy bất an, bị xem nhẹ hoặc phải che giấu con người thật để làm hài lòng đối phương, bạn nên tìm hiểu nguyên nhân thay vì bỏ qua những cảm xúc này.

Quan sát cách đối phương đối xử với người khác

Cách một người đối xử với bạn chỉ là một phần để đánh giá cách họ xây dựng các mối quan hệ. Bạn cũng nên chú ý đến cách họ cư xử với gia đình, bạn bè và những người xa lạ.

Alli Spotts-De Lazzer, nhà trị liệu, chuyên gia về rối loạn ăn uống, tác giả và nhà giáo dục tại Live Your Full Story, cho biết cách một người nói về và đối xử với những người xung quanh có thể tiết lộ nhiều điều về họ.

Đặc biệt, hãy quan sát cách đối phương đối xử với những người phục vụ hoặc hỗ trợ mình, chẳng hạn nhân viên nhà hàng. Nếu họ thường xuyên tỏ thái độ coi thường, xúc phạm hoặc trút giận lên những người này, đó có thể là dấu hiệu cần lưu tâm.

Các chuyên gia tâm lý khuyến nghị mỗi người chú ý đến cảm xúc cá nhân, cách đối phương đối xử với người khác và những hành vi lặp lại khi yêu. Ảnh: Alvin Caal/Pexels.

Trong Red Flag Trong Tình Yêu, tác giả Bruce Bryans bàn về những dấu hiệu cho thấy một người có thể không thực sự muốn xây dựng mối quan hệ nghiêm túc. Cuốn sách đề cập đến cách nhận biết những lời nói và thói quen hẹn hò dễ khiến đối phương hiểu lầm về mức độ cam kết.

Chú ý đến những hành vi lặp đi lặp lại

Không ai hoàn hảo và bất kỳ ai cũng có lúc mắc sai lầm. Vì vậy, thay vì vội vàng đánh giá một người chỉ từ một sự việc, bạn nên quan sát cách họ cư xử theo thời gian.

Bogdanovic cho rằng cần phân biệt giữa một khoảnh khắc nhất thời và một kiểu hành vi lặp lại. Mỗi người đều có lúc đưa ra quyết định thiếu sáng suốt, nên không thể chỉ dựa vào một sự việc riêng lẻ để kết luận về tính cách của đối phương.

Chẳng hạn, một lần quên trả lời tin nhắn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nhưng nếu người đó liên tục thất hứa, né tránh những cuộc trò chuyện quan trọng hoặc chỉ xuất hiện khi cần điều gì đó, bạn nên xem xét liệu đây có phải kiểu hành vi thường xuyên hay không.

Dù vậy, việc quan sát theo thời gian không đồng nghĩa với bỏ qua những hành vi nghiêm trọng như đe dọa, bạo hành, thao túng hoặc cố tình làm tổn thương người khác. Những hành vi này cần được nhìn nhận nghiêm túc ngay khi xuất hiện, thay vì chờ chúng lặp lại nhiều lần.

Nhận ra đối phương tác động đến cảm xúc và suy nghĩ của bạn như thế nào

Trong một mối quan hệ không phù hợp, bạn có thể nhận thấy bản thân trở nên lo âu, thường xuyên phòng thủ hoặc dành quá nhiều thời gian để tìm cách làm hài lòng đối phương.

Spotts-De Lazzer cho biết một số dấu hiệu đáng lo ngại không nằm ở hành vi dễ nhận thấy của người kia mà ở cách mối quan hệ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn.

Chẳng hạn, bạn có thường xuyên tự hỏi mình phải làm gì để đối phương vui lòng? Bạn có liên tục tưởng tượng những cuộc tranh luận trong đầu, nghĩ cách giải thích để người kia đồng ý với mình hoặc tự trách bản thân sau mỗi lần bất đồng?

Tác giả / Tác phẩm

Red Flag Trong Tình Yêu (Never Chase Men Again: 38 Dating Secrets to Get the Guy, Keep Him Interested, and Prevent Dead-End Relationships)

Tác giảBruce Bryans

Xuất bản2024

Nhà xuất bảnLao Động

Việc thường xuyên nghĩ về một người không nhất thiết là dấu hiệu của tình yêu sâu đậm. Điều đáng chú ý hơn là nội dung của những suy nghĩ ấy và mức độ chúng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.

Cuốn Gắn Bó Yêu Thương của Amir Levine và Rachel Heller giúp người đọc tìm hiểu cách các kiểu gắn bó ảnh hưởng đến tình yêu. Tác giả đề cập đến ba kiểu gắn bó chính: an toàn, lo âu và né tránh. Trong đó, kiểu gắn bó lo âu có thể liên quan đến nỗi sợ bị bỏ rơi, nhu cầu được trấn an thường xuyên hoặc sự bất an về tình cảm của đối phương.

Tránh để bản thân luôn ở trạng thái cảnh giác

Trong chuyện hẹn hò, việc liên tục tìm kiếm dấu hiệu bất thường có thể khiến chúng ta trở nên dè chừng và nhanh chóng từ chối những người không đáp ứng đầy đủ hình mẫu người yêu lý tưởng.

Để kiểm tra xem mình có đang phản ứng quá mức hay không, Spotts-De Lazzer gợi ý mỗi người có thể hỏi ý kiến một người bạn đáng tin cậy: Từ những gì tôi kể, bạn có nhận thấy điều gì đáng lo ngại trong cách tôi phản ứng với tình huống này không?

Theo bà, những người hiểu và quan tâm đến chúng ta đôi khi có thể đưa ra góc nhìn khác, thực tế hơn về một sự việc.

Khi trao đổi với bạn bè, bạn cũng nên kể lại những gì thực sự xảy ra, thay vì chỉ tập trung vào suy đoán của bản thân. Điều này giúp người nghe hiểu rõ bối cảnh và đưa ra nhận xét khách quan hơn.

Bên cạnh đó, việc trao đổi trực tiếp với đối phương khi cảm thấy an toàn cũng có thể giúp làm rõ những hiểu lầm. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn về cảm xúc, mong đợi và giới hạn cá nhân sẽ cung cấp thêm thông tin để cả hai hiểu nhau hơn.