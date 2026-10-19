5 cách nhận biết xe từng bị tai nạn khi mua ô tô cũ

Mua xe đã qua sử dụng đòi hỏi người mua phải kiểm tra kỹ lưỡng để nhận biết các dấu hiệu xe từng bị tai nạn. Những điểm cần lưu ý bao gồm lớp sơn không đồng đều, thân xe lệch, dấu hiệu hàn không chuyên nghiệp, phụ tùng thay thế không chính hãng và các vấn đề về căn chỉnh khi lái thử.

Chiếc ô tô cũ với phần đầu bị hư hỏng rõ ràng, dấu hiệu cần kiểm tra kỹ trước khi mua. Ảnh: SlashGear

Khi chọn mua ô tô cũ, việc kiểm tra lớp sơn xe là bước đầu tiên quan trọng. Lớp sơn mới đồng đều cho thấy xe được bảo dưỡng tốt, trong khi những vết sơn không đều hoặc đổi màu có thể là dấu hiệu xe từng bị sửa chữa sau tai nạn.

Tiếp theo, người mua cần quan sát các tấm thân xe. Nếu các tấm này không khít nhau, xuất hiện khe hở lớn hoặc lệch vị trí, điều đó cho thấy xe có thể đã trải qua va chạm mạnh và sửa chữa không chuẩn xác.

Dấu hiệu hàn thô sơ hoặc không đồng đều trên thân xe cũng là một điểm cảnh báo. Những vết hàn này thường cho thấy xe đã được sửa chữa bởi thợ không chuyên nghiệp hoặc sử dụng phương pháp kém chất lượng.

Ngoài ra, phụ tùng thay thế không chính hãng thường được dùng sau các vụ tai nạn để giảm chi phí sửa chữa. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến độ bền và an toàn của xe trong quá trình sử dụng lâu dài.

Cuối cùng, khi lái thử xe, nếu xe không chạy thẳng mà có xu hướng lệch hướng, đây là dấu hiệu xe có vấn đề về căn chỉnh khung gầm hoặc hệ thống lái do tai nạn gây ra. Người mua nên cẩn trọng và kiểm tra kỹ trước khi quyết định.