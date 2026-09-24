5 cách làm sạch thảm không cần giặt, hay dùng nước: Thảm bẩn, bốc mùi cũng sạch thơm ngay tức thì

Thảm trải sàn, thảm chùi chân là vật dụng thường xuyên tiếp xúc với bụi đất, tóc, lông thú cưng và các loại chất bẩn từ bên ngoài. Nếu không được vệ sinh định kỳ, thảm dễ xuất hiện mùi khó chịu, ẩm mốc và trở thành nơi lưu giữ nhiều bụi bẩn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng thuận tiện để đem thảm đi giặt, đặc biệt vào những ngày mưa hoặc thời tiết có độ ẩm cao. Trong những trường hợp này, một số phương pháp vệ sinh khô hoặc làm sạch cục bộ có thể giúp loại bỏ bụi bẩn và mùi trên bề mặt mà không cần ngâm cả tấm thảm trong nước.

1. Hút bụi kết hợp giũ thảm

Đây là cách đơn giản nhất để loại bỏ bụi và các mảnh vụn đang tích tụ trong thảm.

Trước tiên, nếu điều kiện cho phép, hãy mang thảm ra khu vực thông thoáng rồi giũ nhẹ hoặc vỗ mặt sau để bụi nằm sâu giữa các sợi vải được giải phóng. Không nên dùng lực quá mạnh với những loại thảm mỏng, dễ biến dạng hoặc có cấu tạo đặc biệt.

Sau đó, trải thảm trên mặt phẳng và sử dụng máy hút bụi. Nên di chuyển đầu hút chậm rãi theo nhiều hướng thay vì chỉ hút một lần theo chiều dọc. Cách này giúp thiết bị tiếp cận tốt hơn với những vị trí bụi và tóc bị mắc giữa các sợi.

Với thảm sử dụng thường xuyên, hút bụi định kỳ cũng giúp hạn chế lượng bụi tích tụ, từ đó giảm áp lực cho những lần vệ sinh sâu sau này.

2. Dùng baking soda để khử mùi

Baking soda thường được sử dụng trong vệ sinh gia đình nhờ khả năng hấp phụ độ ẩm và hỗ trợ trung hòa một số mùi khó chịu.

Nếu thảm có mùi do ẩm hoặc sử dụng lâu ngày, có thể rắc một lớp baking soda mỏng lên bề mặt. Dùng tay hoặc bàn chải mềm dàn đều để bột tiếp xúc với khu vực cần xử lý.

Nên để baking soda trên thảm trong khoảng 30 phút đến một giờ, sau đó dùng máy hút bụi hút sạch. Với thảm có mùi nhẹ, phương pháp này có thể giúp bề mặt trở nên dễ chịu hơn mà không cần sử dụng nước.

Tuy nhiên, trước khi áp dụng trên toàn bộ thảm, nên thử một lượng nhỏ ở vị trí khuất để kiểm tra khả năng tương thích với chất liệu. Đặc biệt, cần hút sạch bột sau khi xử lý và tránh để trẻ nhỏ hoặc vật nuôi tiếp xúc trực tiếp với lớp bột.

3. Xử lý vết bẩn cục bộ bằng giấm pha loãng

Những vết cà phê, trà hoặc một số vết bẩn mới xuất hiện có thể được xử lý tại chỗ thay vì giặt toàn bộ tấm thảm.

Một cách thường được áp dụng là sử dụng giấm trắng pha loãng với nước, sau đó thấm dung dịch vào khăn sạch. Không nên đổ trực tiếp một lượng lớn dung dịch lên thảm vì chất lỏng có thể thấm sâu xuống lớp đế.

Dùng khăn chấm nhẹ lên vết bẩn từ ngoài vào trong. Tránh chà xát mạnh bởi thao tác này có thể khiến vết bẩn lan rộng hoặc làm xù các sợi vải.

Sau khi xử lý, dùng một chiếc khăn khô sạch thấm lại khu vực vừa vệ sinh và để thảm khô hoàn toàn ở nơi thông thoáng.

Không phải mọi loại thảm đều phù hợp với giấm. Vì vậy, nên kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc thử trước trên một góc nhỏ, khuất tầm nhìn.

4. Dùng găng tay cao su gom tóc và lông thú cưng

Tóc và lông động vật thường là loại chất bẩn khó loại bỏ bằng cách hút bụi thông thường, đặc biệt khi chúng đã quấn sâu vào sợi thảm.

Trong trường hợp này, một chiếc găng tay cao su có thể hỗ trợ đáng kể. Đeo găng tay, làm ẩm rất nhẹ bề mặt rồi dùng tay miết theo một chiều trên thảm.

Lông và tóc có xu hướng kết thành từng cụm khi bị ma sát, nhờ đó dễ thu gom bằng tay hơn. Sau khi gom phần lớn tóc, lông, có thể tiếp tục dùng máy hút bụi để xử lý những sợi còn sót lại.

Phương pháp này đặc biệt hữu ích với gia đình có chó, mèo hoặc khu vực thường xuyên có tóc rụng. Tuy nhiên, không nên làm thảm quá ướt vì độ ẩm dư thừa có thể gây mùi và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

5. Dùng đá lạnh xử lý kẹo cao su

Kẹo cao su hoặc một số chất dính bám trên thảm thường rất khó loại bỏ nếu dùng nước để chà trực tiếp. Khi gặp nhiệt hoặc bị ma sát mạnh, chất dính có thể lan rộng và bám sâu hơn vào sợi vải.

Trong trường hợp này, đá lạnh có thể là một lựa chọn đơn giản.

Cho vài viên đá vào túi kín rồi đặt lên vị trí có kẹo cao su trong khoảng 10-15 phút. Khi bị làm lạnh, kẹo cao su trở nên cứng hơn và giảm độ dính.

Sau đó, dùng cạnh của một chiếc thẻ nhựa hoặc dụng cụ có bề mặt không sắc để nhẹ nhàng cạy phần kẹo đã cứng ra khỏi sợi thảm. Thực hiện từ từ để hạn chế kéo hoặc làm đứt sợi.

Với các chất bám dính đặc biệt hoặc thảm có chất liệu nhạy cảm, nên tham khảo hướng dẫn vệ sinh của nhà sản xuất trước khi xử lý.