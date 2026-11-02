5 cách làm lưỡi heo trắng, sạch và hết mùi hôi đơn giản tại nhà

Làm sạch lưỡi heo bằng chanh và muối

Lưỡi heo sau khi mua về, bạn rửa qua nước lạnh rồi thả vào nồi nước đang sôi, chần khoảng 5 phút và vớt ra. Tiếp theo, bạn dùng dao cạo sạch lớp màng trắng bám bên ngoài lưỡi, sau đó rửa lại một lần nữa bằng nước sạch.

Cho lưỡi heo vào một thau nhỏ, vắt nửa quả chanh và thêm một ít muối hạt, rồi dùng tay bóp thật kỹ toàn bộ bề mặt lưỡi. Cuối cùng, bạn rửa lại lưỡi heo với nước sạch từ 1 đến 2 lần, vớt ra và để ráo nước. Làm theo cách này, lưỡi heo sẽ sạch và trắng hơn.

Cách làm sạch lưỡi heo bằng gừng và hành

Lưỡi heo bạn rửa sạch với nước lạnh trước. Tiếp đó, bạn bắc một nồi nước lên bếp, đun sôi rồi cho vào vài lát gừng cùng một ít đầu hành trắng.

Đợi nước sôi lăn tăn, bạn thả lưỡi heo vào luộc sơ khoảng 5 phút rồi vớt ra, dùng dao cạo sạch lớp màng trắng trên bề mặt lưỡi. Khi cạo, bạn nhớ cạo kỹ cả phần cuống họng để khử hết mùi hôi của lưỡi heo.

Làm sạch lưỡi heo bằng sả và muối

Dùng sả và muối giúp khử mùi hôi và loại bỏ lớp màng trắng của lưỡi heo hiệu quả. Ảnh: AI

Muốn làm sạch lưỡi heo bằng sả và muối, bạn rửa lưỡi heo với nước sạch trước. Sau đó, bạn bắc một nồi nước lên bếp, cho vào vài cây sả đập dập cùng một ít muối. Chờ nước sôi lăn tăn, bạn thả lưỡi heo vào luộc sơ khoảng 5 phút, rồi vớt ra và cạo thật sạch phần màu trắng trên lưỡi.

Dùng rượu trắng để làm sạch lưỡi heo

Lưỡi heo mới mua về, bạn bỏ vào thau nhỏ và rửa sạch bằng một lượng rượu trắng vừa đủ. Kế tiếp, bạn dùng một ít muối chà xát mạnh tay lên toàn bộ bề mặt lưỡi rồi xả lại với nước sạch.

Sau đó, bạn bắc nồi nước sôi lên bếp, thả lưỡi heo vào chần khoảng 5 phút, vớt ra và cạo sạch phần màng trắng trên mặt lưỡi.

Làm sạch lưỡi heo bằng giấm

Muốn làm sạch lưỡi heo bằng giấm, bạn rửa lưỡi heo với nước sạch trước. Sau đó, bạn nấu một nồi nước sôi, cho lưỡi heo vào luộc sơ khoảng 5 phút rồi vớt ra. Kế tiếp, bạn đổ giấm đầy một bát to, cho lưỡi heo vào ngâm khoảng 1 phút. Cuối cùng, bạn vớt ra, rửa lại với nước sạch một lần nữa là có thể mang đi chế biến.