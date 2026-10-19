5 cách giúp lông mi dài và dày hơn

Nội dung 1. Không dụi mắt, hạn chế tác động mạnh lên mi 2. Tẩy trang mắt nhẹ nhàng, đúng cách 3. Thận trọng khi uốn mi, nối mi 4. Ăn uống đủ chất 5. Dùng thuốc mọc lông mi theo chỉ định của bác sĩ 6. Dầu dừa, vitamin E, vaseline có làm mi dài hơn?

Lông mi không chỉ giúp đôi mắt đẹp hơn mà còn che chắn bụi, mồ hôi và dị vật cho mắt. Độ dài và độ dày của lông mi phụ thuộc chủ yếu vào gene và chu kỳ phát triển của nang lông. Mỗi sợi mi có chu kỳ mọc, nghỉ và rụng tự nhiên. Không có cách chăm sóc nào giúp mi dài hơn giới hạn sẵn có. Điều có thể làm được là hạn chế mi gãy, rụng sớm, giữ cho sợi mi khỏe để đạt độ dài tối đa trong chu kỳ của nó.

1. Không dụi mắt, hạn chế tác động mạnh lên mi

Dụi mắt, chà xát là nguyên nhân phổ biến khiến mi gãy, rụng sớm. Khi mắt ngứa hoặc mỏi, cần tìm nguyên nhân thay vì dụi. Nếu do khô mắt, có thể chớp mắt chủ động hoặc dùng nước mắt nhân tạo. Nếu do dị ứng, cần được bác sĩ hướng dẫn điều trị.

Người đeo kính áp tròng cần tháo, đeo đúng cách để móng tay không làm tổn thương mi và vùng da quanh mắt. Nhiều người không để ý nhưng vỏ gối mềm, sạch giúp giảm ma sát khi nằm nghiêng cũng giảm tác động lên mi mắt.

Chăm sóc đúng cách giúp lông mi ít gãy rụng. Nguồn ảnh minh họa Pexels.

2. Tẩy trang mắt nhẹ nhàng, đúng cách

Ngủ khi còn mascara, mỹ phẩm trăng điểm, kẻ mắt khiến sợi mi khô, giòn và dễ gãy. Tẩy trang mạnh tay cũng kéo rụng mi.

Cách tẩy trang mắt đúng:

Dùng sản phẩm tẩy trang chuyên dụng cho vùng mắt.

Thấm đẫm bông tẩy trang, đặt lên mắt vài giây cho lớp trang điểm tan.

Lau nhẹ theo chiều mọc của mi, không chà qua lại.

3. Thận trọng khi uốn mi, nối mi

Kẹp mi quá mạnh, uốn mi bằng nhiệt hoặc nối mi thường xuyên có thể làm mi gãy, yếu và rụng từng mảng. Keo nối mi có thể gây kích ứng, dị ứng, viêm kết mạc, thậm chí tổn thương giác mạc nếu thực hiện ở cơ sở không đảm bảo vệ sinh. Nếu muốn nối mi, bạn nên chọn cơ sở uy tín. Khi mắt đỏ, sưng, đau, cần tháo mi và đi khám ngay.

4. Ăn uống đủ chất

Sợi mi được cấu tạo chủ yếu từ keratin, một loại protein. Chế độ ăn thiếu đạm, sắt, kẽm hay biotin có thể khiến mi, tóc yếu và dễ rụng. Nên ăn đa dạng thực phẩm như trứng, cá, thịt nạc, các loại đậu, hạt, rau xanh. Tuy nhiên, bổ sung biotin hay vitamin chỉ có ích khi cơ thể thực sự thiếu, việc bổ sung khi không thiếu không làm mi dài hơn.

5. Dùng thuốc mọc lông mi theo chỉ định của bác sĩ

Hiện nay, nhóm hoạt chất có bằng chứng rõ nhất trong việc làm mi dài và dày hơn là các chất tương tự prostaglandin. Các hoạt chất này ban đầu được dùng trong thuốc nhỏ mắt điều trị bệnh glôcôm. Người bệnh dùng thuốc nhận thấy mi mọc dài, dày hơn, từ đó hoạt chất được nghiên cứu để điều trị tình trạng lông mi thưa.

Đây là thuốc kê đơn, có thể gây tác dụng phụ như thâm da mí mắt, đỏ mắt, ngứa mắt. Vì vậy, chỉ dùng khi có chỉ định và theo dõi của bác sĩ nhãn khoa. Một số "serum dưỡng mi" trôi nổi trên thị trường có thể chứa hoạt chất này mà không ghi rõ trên nhãn. Người dùng cần chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành.

6. Dầu dừa, vitamin E, vaseline có làm mi dài hơn?

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy dầu dừa, dầu ô liu, dầu vitamin E hay vaseline kích thích lông mi mọc dài hơn. Các loại dầu này chủ yếu giữ ẩm, giúp sợi mi mềm và có thể ít gãy hơn.

Nếu muốn dùng, chỉ nên lấy một lượng rất nhỏ bằng tăm bông sạch, bôi dọc thân mi. Tránh để dầu dính vào bờ mi và mắt, vì dầu có thể làm tắc tuyến bờ mi, gây viêm bờ mi, lẹo mắt hoặc kích ứng mắt. Cũng không nên cắt tỉa mi với hy vọng mi mọc dài hơn. Việc này không thay đổi khả năng mọc của nang lông mà còn dễ làm tổn thương mắt.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu lông mi rụng nhiều bất thường, rụng thành mảng, kèm theo ngứa, đỏ, đóng vảy ở bờ mi, hoặc rụng cả lông mày, tóc, người bệnh nên đến khám chuyên khoa mắt hoặc da liễu. Rụng mi có thể là dấu hiệu của viêm bờ mi, bệnh tuyến giáp, rụng tóc từng vùng hoặc một số bệnh lý khác cần được điều trị. Khi dùng bất kỳ sản phẩm nào quanh mắt mà thấy đỏ, sưng, đau, nhìn mờ, cần ngừng ngay, rửa mắt bằng nước sạch và đi khám.