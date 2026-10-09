5 cách giảm chi phí nuôi ô tô

Mua được một chiếc ô tô mới chỉ là bước đầu của quá trình sở hữu xe. Sau đó, chủ xe phải duy trì hàng loạt khoản chi phí từ nhiên liệu, gửi xe, bảo dưỡng, bảo hiểm đến sửa chữa, thay thế phụ tùng và các khoản phát sinh trong quá trình sử dụng.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, chi phí này càng đáng kể khi giá gửi xe cao, tình trạng giao thông thường xuyên ùn tắc khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng và nhu cầu sử dụng xe ngày càng lớn.

Tuy nhiên, tiết kiệm chi phí nuôi ô tô không đồng nghĩa với việc cắt giảm những khoản cần thiết. Một số thay đổi trong thói quen sử dụng có thể giúp chủ xe giảm đáng kể chi phí mà vẫn đảm bảo chiếc xe được chăm sóc đúng cách.

Bỏ bớt những món đồ không cần thiết trong cốp

Một trong những cách đơn giản nhất để giảm chi phí sử dụng xe là kiểm tra lại những gì đang được để trong cốp.

Vali, dụng cụ thể thao, thùng hàng, đồ dùng cá nhân hoặc những vật dụng ít khi sử dụng thường bị bỏ lại trong xe sau mỗi chuyến đi. Việc phải chở thêm trọng lượng không cần thiết trong thời gian dài có thể làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Chủ xe nên tạo thói quen lấy những vật dụng không cần thiết ra khỏi xe sau mỗi chuyến đi. Cách làm này không chỉ giúp khoang xe gọn gàng mà còn hạn chế việc phải thường xuyên vận chuyển những đồ vật không phục vụ nhu cầu di chuyển.

Tiết kiệm chi phí nuôi ô tô không đồng nghĩa với việc cắt giảm những khoản cần thiết

Phụ kiện ô tô: Không phải món nào cũng cần mua

Sau khi mua xe, phụ kiện thường là khoản khiến nhiều chủ xe phát sinh thêm chi phí. Từ camera, thảm sàn, phim cách nhiệt, màn hình, cảm biến đến giá nóc và các món đồ trang trí, danh sách những thứ có thể mua thêm gần như không có điểm dừng.

Trong số đó, những thiết bị liên quan đến an toàn hoặc giải quyết nhu cầu sử dụng thực tế có thể mang lại giá trị nhất định. Tuy nhiên, không phải phụ kiện nào được quảng cáo là “nên có” cũng thực sự cần thiết đối với mọi chiếc xe.

Trước khi quyết định mua, chủ xe nên cân nhắc tần suất sử dụng và lợi ích thực tế của sản phẩm. Nếu món đồ chỉ phục vụ nhu cầu trang trí hoặc được mua theo tâm lý “xe người khác có thì mình cũng phải có”, việc trì hoãn hoặc bỏ qua có thể giúp tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ.

Rà soát lại chi phí gửi xe

Đối với người sống và làm việc tại các thành phố lớn, gửi xe có thể là một trong những khoản chi phí cố định đáng kể.

Nếu đang thuê chỗ đỗ dài hạn, chủ xe có thể khảo sát thêm các bãi xe trong khu vực để so sánh mức giá và điều kiện gửi. Chênh lệch vài trăm nghìn đồng mỗi tháng có thể chưa tạo cảm giác lớn, nhưng nếu tính trong cả năm, số tiền tiết kiệm được có thể đáng kể.

Bên cạnh đó, cũng nên xem lại tần suất sử dụng ô tô. Không phải ngày nào chiếc xe cũng cần xuất hiện trên đường.

Với những ngày không cần chở người, chở hàng hoặc di chuyển xa, chủ xe có thể cân nhắc phương tiện công cộng, đi chung xe hoặc các hình thức di chuyển khác. Giảm số lần sử dụng xe cũng đồng nghĩa với giảm một phần chi phí nhiên liệu, gửi xe và hao mòn phương tiện.

Bảo dưỡng đúng lịch, không chạy theo mọi khuyến cáo thay thế

Bảo dưỡng là khoản chi không nên cắt giảm một cách tùy tiện. Thay dầu, kiểm tra phanh, lốp, ắc quy, lọc gió, hệ thống làm mát và các bộ phận quan trọng theo khuyến cáo của nhà sản xuất giúp xe duy trì trạng thái vận hành ổn định và hạn chế nguy cơ phát sinh những hư hỏng lớn.

Tuy nhiên, bảo dưỡng đúng cách không có nghĩa là lần nào đưa xe vào xưởng cũng phải thay mới hàng loạt bộ phận.

Chủ xe nên căn cứ vào lịch bảo dưỡng của nhà sản xuất, số km đã đi, thời gian sử dụng và tình trạng thực tế của phương tiện. Những hạng mục chưa đến thời điểm thay thế hoặc chưa có dấu hiệu cần xử lý có thể được theo dõi và thực hiện vào kỳ bảo dưỡng phù hợp.

Nói cách khác, có thể tiết kiệm bằng cách bảo dưỡng có kế hoạch, nhưng không nên tiết kiệm bằng cách bỏ qua bảo dưỡng.

Xe còn tốt, chưa nhất thiết phải đổi

Trong các khoản chi liên quan đến ô tô, đổi xe là quyết định có thể tạo ra tác động lớn nhất đến ngân sách gia đình.

Sau vài năm sử dụng, nhiều chủ xe có xu hướng muốn chuyển sang mẫu xe mới với thiết kế hiện đại hơn, nhiều trang bị hơn hoặc đơn giản là muốn trải nghiệm một chiếc xe khác. Tuy nhiên, việc đổi xe cũng đồng nghĩa với việc bắt đầu một chu kỳ chi phí mới.

Ngoài số tiền phải bù thêm giữa xe cũ và xe mới, chủ xe có thể phát sinh chi phí tài chính nếu vay mua xe, các khoản phí liên quan đến giao dịch và khoản khấu hao giá trị của chiếc xe đang sử dụng.

Nếu chiếc xe hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận hành ổn định và chi phí sửa chữa chưa trở thành gánh nặng, việc tiếp tục sử dụng thêm vài năm có thể là lựa chọn kinh tế hơn.

Tiết kiệm từ cách sử dụng thay vì cắt giảm chăm sóc xe

Chi phí sở hữu ô tô không chỉ nằm ở giá mua ban đầu mà kéo dài trong suốt vòng đời của phương tiện.

Với những người đang “nuôi ô tô” tại đô thị, cách tiết kiệm hiệu quả không nhất thiết là tìm một chiếc xe rẻ hơn. Việc loại bỏ những khoản mua sắm không cần thiết, giảm đồ đạc trong xe, tối ưu chi phí gửi xe, sử dụng phương tiện hợp lý và bảo dưỡng theo đúng nhu cầu thực tế có thể giúp giảm đáng kể chi phí dài hạn.

Quan trọng hơn, chủ xe không nên đánh đổi an toàn và độ tin cậy của phương tiện để tiết kiệm những khoản chi trước mắt. Một chiếc xe được sử dụng hợp lý, bảo dưỡng đúng cách và giữ lâu hơn khi vẫn còn phù hợp với nhu cầu có thể giúp chủ xe kiểm soát tốt hơn tổng chi phí trong nhiều năm.