5 cách đơn giản và dễ làm nhất biến nấm sò thành món ăn cực thơm ngon, ai ăn cũng khen hết nấc

Nấm sò là một nguyên liệu rất phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Chúng có giá cả phải chăng, ngon miệng, đa dụng và có thể được chế biến theo nhiều cách. Ngoài lẩu, chúng còn có thể được sử dụng trong các món ăn nguội, xào, chiên và hầm. Nấm sò dễ nấu và là món ăn thường xuyên trên bàn ăn của gia đình tôi. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu 5 cách chế biến nấm sò đơn giản, bao gồm cả món nóng và món nguội. Ngay cả những người mới bắt đầu nấu nướng cũng có thể làm được chỉ với vài bước đơn giản. Nếu bạn quan tâm, hãy thử nhé!

1. Thịt bò xào nấm sò

Chuẩn bị nguyên liệu: Cắt bỏ rễ của 450g nấm sò, xé nhỏ, rửa sạch với nước sạch và để ráo. Cắt 250g thịt bò thành lát mỏng, thêm 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh nước tương đen, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh bột bắp pha loãng, bột tiêu rồi trộn đều, rưới 1 muỗng canh dầu ăn và ướp trong 10 phút.

Cách nấu món thịt bò xào nấm sò

Đun sôi một nồi nước, cho nấm sò đã rửa sạch và xé miếng nhỏ cùng chút muối vào, chần trong 1 phút, sau đó vớt ra và để ráo. Trong một nồi khác, đun nóng dầu, cho thịt bò đã ướp thái lát vào, xào đến khi thịt đổi màu. Cho hành lá thái nhỏ, gừng băm, tỏi thái lát và ớt băm vào, xào đến khi thơm. Cho nấm sò đã chần vào, đảo đều. Thêm một thìa nước tương nhạt và đảo đến khi nấm được phủ đều nước sốt. Thêm một thìa muối, một thìa bột nêm gà, một thìa nước chấm hàu và nửa thìa đường. Rắc hành lá thái nhỏ vào, đảo đều lần nữa, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

2. Nấm sò chiên giòn

Chuẩn bị nguyên liệu:Lấy nửa kg nấm sò, bỏ rễ, xé thành từng sợi nhỏ, rửa sạch với nước và để ráo. Trong một bát rỗng, cho một thìa bột mì, 2 thìa tinh bột bắp, 2 quả trứng gà, 1 thìa bột ngũ vị hương, một ít bột tiêu và 2 thìa nước, khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sánh như sữa chua.

Cách làm món nấm sò chiên giòn

Đun sôi một nồi nước, cho nấm sò vào chần trong 1 phút. Vớt ra và vắt bớt nước. Cho nấm vào hỗn hợp bột và trộn đều. Trong một nồi khác, đun nóng dầu. Khi dầu nóng, cho từng cây nấm sò vào chiên cho đến khi nấm săn lại. Vớt ra và để dầu nóng lại. Chiên nấm lần thứ hai trong 30 giây. Cuối cùng, vớt ra và để ráo dầu. Rắc một thìa bột ớt lên trên là món ăn hoàn thành.

3. Nấm sò xào cay

Chuẩn bị nguyên liệu: Lấy nửa cân nấm sò, bỏ rễ, xé nhỏ, rửa sạch với nước sạch và để ráo. Chuẩn bị thêm một ít nước tương, 1 thìa ớt bột, một thìa bột thì là, lượng muối vừa phải, một chút đường, một ít bột nêm vị gà.

Cách làm món nấm sò xào cay

Cho dầu vào chảo, đun nóng, cho ớt khô và tỏi băm vào xào thơm. Cho nấm sò đã chần vào xào cho ráo nước. Thêm một thìa nước tương, một thìa bột ớt, một thìa bột thì là, lượng muối vừa khẩu vị, nửa thìa đường và một thìa bột nêm vị gà. Xào cho đến khi gia vị hòa quyện. Cuối cùng, cho hành lá và rau mùi thái nhỏ vào, đảo đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

4. Nấm sò xào trứng

Chuẩn bị nguyên liệu: 450g nấm sò, bỏ rễ và xé thành các miếng nhỏ, rửa sạch, để ráo và để riêng. Đập bốn quả trứng vào một bát rỗng và đánh đều. Gọt vỏ nửa củ cà rốt và cắt thành lát hình thoi. Rửa sạch một quả ớt xanh và cắt nhỏ.

Cách làm món nấm sò xào trứng

Đun sôi một nồi nước, cho một chút muối, sau đó thêm nấm sò vào chần trong 1 phút. Vớt ra và để ráo nước. Trong một chảo khác, đun nóng dầu và cho trứng đã đánh vào. Chiên cho đến khi trứng đông lại, sau đó đảo đều cho đến khi chín hẳn, lấy ra để riêng. Để lại một ít dầu trong chảo, cho hành lá thái nhỏ và tỏi băm vào, xào cho thơm. Cho ớt chuông xanh thái hạt lựu và cà rốt thái lát vào, xào đến khi chín tới. Cho nấm sò đã chần, một thìa nước tương, nửa thìa nước tương đen, lượng muối vừa phải, một thìa bột nêm vị gà và một thìa tiêu vào. Xào cho đến khi gia vị tan hết, sau đó cho trứng đã đảo đều vào. Xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều và dọn ra ăn.

5. Nấm sò trộn

Chuẩn bị nguyên liệu: Chuẩn bị nửa cân nấm sò, bỏ gốc rồi rửa sạch. Các nguyên liệu bạn cần chuẩn bị là tỏi băm, ớt băm, bột ớt, mè rang, nước tương, giấm, dầu mè, muối, tinh chất cốt gà.

Cách làm món nấm sò trộn

Loại bỏ rễ của nửa cân nấm sò và xé chúng thành những sợi nhỏ. Đun sôi một nồi nước, thêm một thìa muối, cho nấm sò vào, chần trong 1 phút để loại bỏ axit oxalic, vớt ra và làm nguội trong nước lạnh, vắt ráo nước, rồi cho vào bát. Trong một bát rỗng, cho tỏi băm, ớt băm nhỏ, bột ớt và hạt mè vào. Thêm 1 thìa nước tương, một thìa giấm, nửa thìa dầu mè, một thìa muối, một thìa nước dùng gà và nửa thìa đường. Khuấy đều và đổ hỗn hợp rồi rưới đều lên nấm sò. Thêm rau mùi băm nhỏ và trộn đều là món ăn hoàn thành.

Trên đây là công thức 5 món ăn từ nấm sò bạn có thể luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức nhé. Chắc chắn mỗi lần nấu, gia đình bạn sẽ ăn hết sạch.