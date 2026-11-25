Theo chuyên trang công nghệ CNET, thị trường di động hiện ghi nhận mức giá cao kỷ lục khi các mẫu flagship (điện thoại đầu bảng) như iPhone 18 Pro hay Samsung Galaxy S26 Ultra đều có giá trên 1.000 USD, trong khi dòng iPhone Duo khởi điểm từ 1.999 USD và lên tới 3.199 USD.

Nếu chia khấu hao trong hai năm, đây là khoản chi phí rất lớn; nhưng nếu kéo dài thời gian sử dụng lên 5-6 năm, mức chi phí mỗi năm sẽ hợp lý hơn nhiều.

Hiện nay, các nhà sản xuất đều thiết kế sản phẩm hướng tới vòng đời dài hơn: Google và Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm tới 7 năm cho các dòng máy cao cấp, còn Apple cũng duy trì hỗ trợ iPhone nhiều năm sau khi ra mắt. Để giữ phần cứng bền bỉ tương xứng với vòng đời phần mềm và giảm rác thải điện tử ra môi trường, người dùng chỉ cần duy trì năm thói quen cơ bản sau:

Kéo dài tuổi thọ điện thoại bằng các cách đơn giản. Ảnh: Cnet

Cài đặt đầy đủ các bản cập nhật phần mềm

Việc sử dụng một chiếc điện thoại không còn nhận được bản vá bảo mật tiềm ẩn nhiều rủi ro an toàn thông tin. Trước đây, nhiều hãng điện thoại Android chỉ hỗ trợ phần mềm từ 2 đến 3 năm, khiến thiết bị nhanh chóng lỗi thời dù phần cứng vẫn hoạt động tốt.

Hiện nay, các dòng máy như Google Pixel 11 đã được nâng thời hạn hỗ trợ lên 7 năm, dù một số mẫu máy chuyên chơi game như RedMagic 11 Pro vẫn chỉ nhận cập nhật trong vài năm ngắn ngủi. Người dùng khi mua máy mới hoặc máy đã qua sử dụng cần kiểm tra kỹ thời gian hỗ trợ còn lại của thiết bị.

Cập nhật hệ điều hành mới nhất giúp ngăn chặn tin tặc và phần mềm độc hại (malware) làm chậm máy. Ngoài việc bật tự động cập nhật hệ thống, người dùng cũng nên để các ứng dụng tự động nâng cấp trên kho ứng dụng nhằm đảm bảo tính tương thích ổn định với phiên bản iOS hoặc Android đang chạy.

Sử dụng ốp lưng và kính cường lực ngay từ đầu

Dùng ốp lưng để bảo vệ điện thoại trước các va chạm. Ảnh: Cnet

Trang bị ốp lưng ngay khi vừa mở hộp là cách bảo vệ vật lý hiệu quả nhất, giúp hạn chế hư hại khi vô tình làm rơi máy và ngăn các vết trầy xước li ti do chìa khóa hoặc tiền xu cọ xát trong túi quần.

Bên cạnh đó, dán kính cường lực giúp bảo vệ màn hình gốc trước những va chạm mạnh - bộ phận vốn có chi phí thay thế rất đắt đỏ nếu nứt vỡ. Khi miếng dán bị trầy xước, người dùng chỉ cần thay miếng dán mới với chi phí thấp. Việc giữ ngoại hình máy nguyên vẹn còn giúp thiết bị giữ giá tốt hơn khi bán lại trên thị trường máy cũ.

Thay pin chai thay vì đổi điện thoại mới

Pin của mọi dòng điện thoại đều bị lão hóa theo thời gian, khiến thời lượng sử dụng sau mỗi lần sạc giảm dần. Trên các thiết bị cũ, dung lượng pin thực tế có thể chỉ còn khoảng 50% so với ban đầu, dẫn đến tình trạng hệ thống tự động giảm xung nhịp bộ vi xử lý để ngăn sập nguồn đột ngột, làm máy giật lag.

Thay vì bỏ ra hàng nghìn USD mua máy mới, việc thay viên pin mới chỉ tốn một phần nhỏ chi phí, nhưng giúp cải thiện rõ rệt trải nghiệm hàng ngày. Người dùng có thể tự mua bộ dụng cụ và pin thay thế hoặc mang thiết bị đến các trung tâm sửa chữa uy tín để thay pin và linh kiện an toàn.

Gỡ bỏ ứng dụng cũ và giải phóng dung lượng lưu trữ

Sau nhiều năm sử dụng, bộ nhớ điện thoại thường bị lấp đầy bởi hàng nghìn bức ảnh, video cùng nhiều ứng dụng, trò chơi tải về theo ngẫu hứng rồi bỏ quên. Tình trạng thiếu hụt không gian lưu trữ không chỉ làm suy giảm hiệu năng tổng thể mà còn khiến thiết bị không đủ bộ nhớ trống để tải về các bản cập nhật bảo mật quan trọng.

Người dùng nên định kỳ sao lưu ảnh, video lên dịch vụ đám mây (cloud) và xóa bớt các dữ liệu không cần thiết trên máy. Nếu thiết bị đã dùng lâu năm và hoạt động quá chậm chạp, giải pháp hiệu quả là sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng, tiến hành khôi phục cài đặt gốc và chỉ cài lại những ứng dụng thực sự thiết yếu.

Vệ sinh cổng sạc, loa và micro định kỳ

Bụi vải từ túi quần hoặc túi xách rất dễ tích tụ và nén chặt bên trong cổng sạc, khiến đầu cáp không thể tiếp xúc hoàn toàn với chân cắm. Nhiều người thường lầm tưởng cổng sạc hoặc dây cáp đã hỏng, trong khi nguyên nhân thực tế chỉ do lớp bụi bẩn cản trở kết nối.

Người dùng có thể sử dụng một chiếc tăm gỗ nhỏ để khều nhẹ lớp bụi vải mắc kẹt bên trong cổng sạc giúp việc cắm sạc trơn tru trở lại. Đồng thời, dùng một chiếc bàn chải đánh răng cũ (khô và sạch) chải nhẹ quanh khu vực màng loa và lỗ micro sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, đảm bảo chất lượng âm thanh đàm thoại luôn rõ ràng.

(Theo Cnet)