5 cách chăm quần jeans giúp giữ màu, giữ phom bền lâu

Không nhất thiết phải giặt jeans sau mỗi lần mặc

Khác với áo thun hay sơ mi, quần jeans không cần được giặt sau mỗi lần sử dụng nếu chưa thực sự bẩn hoặc có mùi. Denim vốn là chất liệu có kết cấu khá bền, trong khi màu indigo trên bề mặt sẽ nhạt dần theo mỗi lần tiếp xúc với nước và chất giặt tẩy.

Giặt quá thường xuyên không chỉ khiến quần nhanh phai màu mà còn tác động đến cấu trúc sợi vải, từ đó ảnh hưởng đến phom dáng.

Với những lần mặc thông thường, bạn có thể treo quần ở nơi khô ráo, thoáng khí để loại bỏ độ ẩm và mùi cơ thể. Nếu chỉ xuất hiện một vài vết bẩn nhỏ, hãy làm sạch cục bộ bằng khăn mềm và nước giặt dịu nhẹ thay vì giặt cả chiếc quần.

Việc hạn chế giặt còn giúp denim hình thành những đường fade tự nhiên ở đầu gối, túi quần hay các nếp gấp - dấu ấn riêng được tạo nên từ chính thói quen sử dụng của người mặc.

Lộn mặt trái và ưu tiên nước lạnh khi giặt

Khi cần giặt, hãy bắt đầu bằng một thao tác rất đơn giản: lộn mặt trái quần. Điều này giúp giảm ma sát trực tiếp giữa bề mặt denim và lồng giặt, từ đó hạn chế phai màu.

Nước lạnh cũng là lựa chọn phù hợp hơn nước nóng. Nhiệt độ cao có thể khiến sợi cotton co rút và ảnh hưởng đến màu sắc của quần. Bên cạnh đó, nên sử dụng nước giặt dịu nhẹ dành cho quần áo màu thay vì sản phẩm có tính tẩy mạnh.

Nếu giặt máy, hãy chọn chế độ Gentle hoặc Delicate với tốc độ quay thấp. Đồng thời, tránh nhồi quá nhiều quần áo vào máy cùng lúc để hạn chế ma sát khiến bề mặt denim nhanh sờn.

Một chiếc quần jeans đẹp lâu dài nằm cách chăm sóc của bạn sau mỗi lần sử dụng

Giặt jeans đúng cách để tránh mất phom

Giặt tay hay giặt máy đều có thể phù hợp, tùy vào loại denim. Với raw denim hoặc những thiết kế cao cấp, giặt tay thường là lựa chọn nhẹ nhàng hơn đối với sợi vải.

Với jeans mặc hằng ngày, bạn vẫn có thể sử dụng máy giặt nếu lộn mặt trái, kéo khóa, cài cúc và giặt cùng những trang phục có màu tương đồng.

Quan trọng nhất là tránh các chu trình giặt quá mạnh. Đây là yếu tố dễ bị bỏ qua nhưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến bề mặt, màu sắc và kết cấu của quần sau nhiều lần giặt.

Phơi đúng cách, tránh nắng gắt và nhiệt độ cao

Sau khi giặt, cách làm khô cũng quyết định đáng kể đến độ bền của denim. Thay vì phơi trực tiếp dưới nắng gắt, hãy lộn mặt trái và để quần khô tự nhiên ở nơi thoáng gió.

Ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài có thể khiến màu indigo xuống nhanh hơn, đồng thời làm bề mặt vải trở nên khô và cứng.

Máy sấy cũng không phải lựa chọn lý tưởng nếu muốn giữ phom jeans lâu dài. Nhiệt độ cao có thể khiến sợi cotton co rút và làm thay đổi cảm giác vừa vặn của quần. Nếu bắt buộc phải sấy, nên chọn nhiệt độ thấp, sau đó lấy quần ra khi còn hơi ẩm và để khô tự nhiên.

Đừng nhầm giữa “lão hóa” tự nhiên và bạc màu

Một trong những nét thú vị của denim là khả năng thay đổi theo thời gian. Những đường fade xuất hiện ở đầu gối, túi quần hay nếp gấp sau quá trình mặc thường được người yêu jeans xem là một phần vẻ đẹp của chất liệu.

Tuy nhiên, fade tự nhiên hoàn toàn khác với tình trạng bạc màu do chăm sóc sai cách. Giặt quá nhiều, dùng nước nóng hoặc phơi nắng gắt có thể khiến màu xuống không đồng đều, bề mặt vải trở nên xỉn và thiếu sức sống.

Một số mẹo như cho jeans vào ngăn đá để khử mùi vẫn được chia sẻ, nhưng không thể thay thế việc giặt khi quần đã bám bụi bẩn hoặc mồ hôi.

Với denim, bí quyết để quần càng mặc càng đẹp không nằm ở việc chăm sóc cầu kỳ, mà ở giặt vừa đủ, giặt đúng cách, phơi hợp lý và bảo quản cẩn thận. Khi đó, chiếc jeans không chỉ bền hơn mà còn dần hình thành vẻ ngoài độc bản theo chính thời gian sử dụng.