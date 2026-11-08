5 cách biến tấu khăn lụa, nâng tầm phong cách thời trang Thu Đông

1. Quàng khăn lụa quanh cổ

Đây là cách phối đồ đơn giản, dễ áp dụng nhưng vẫn mang lại vẻ thanh lịch cho trang phục mùa Thu Đông.

Quàng khăn lụa quanh cổ tạo điểm nhấn thanh lịch, giúp trang phục Thu Đông thêm tinh tế và duyên dáng. Ảnh: Pinterest

Có thể chọn một chiếc khăn lụa vuông nhỏ, gấp thành dải dài rồi thắt nút nhẹ phía trước cổ hoặc lệch sang một bên. Cách phối này phù hợp với áo sơ mi, áo len hay áo khoác dạ.

Nếu mặc trang phục có gam màu trung tính như đen, trắng, be, một chiếc khăn có họa tiết hoặc màu sắc nổi bật sẽ giúp bộ đồ thêm bắt mắt. Ngược lại, khăn có màu sắc hài hòa với trang phục sẽ tạo nên vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh tế.

2. Khoác khăn lụa bên ngoài trang phục

Thay vì thắt quanh cổ, một chiếc khăn lụa bản lớn có thể được buông nhẹ trên vai, phủ tự nhiên xuống hai bên cánh tay, tạo thành lớp phụ kiện mềm mại.

Cách phối này đặc biệt phù hợp với áo len, blazer hay áo khoác dáng dài trong những ngày thu đông.

Khoác khăn lụa bên ngoài trang phục là cách phối đồ mang đến vẻ nữ tính, thanh lịch mà vẫn phóng khoáng. Ảnh: Pinterest

Với trang phục đơn sắc, khăn lụa họa tiết hoa văn hoặc có màu sắc nổi bật sẽ giúp tổng thể thêm cuốn hút. Ngược lại, khăn có gam màu đồng điệu với quần áo tạo cảm giác hài hòa, tinh tế.

Không cần cầu kỳ trong cách tạo kiểu, chiếc khăn vẫn đủ sức làm mới diện mạo, mang đến nét duyên dáng và điểm nhấn riêng cho phong cách thường ngày.

3. Buộc khăn lụa lên tóc

Sử dụng khăn lụa làm phụ kiện tóc là cách tạo điểm nhấn duyên dáng, giúp phong cách Thu Đông thêm trẻ trung và nữ tính.

Một chiếc khăn dài có thể buộc quanh đuôi tóc, đan xen vào bím tóc hoặc thắt thành chiếc nơ nhỏ trên búi tóc. Với khăn lụa vuông, có thể gấp thành dải băng đô, buộc nhẹ phía sau đầu để tạo vẻ ngoài mềm mại, thanh lịch.

Những họa tiết hoa, chấm bi hay gam màu nổi bật sẽ giúp diện mạo thêm sinh động khi kết hợp cùng áo len, váy dài hoặc áo khoác dạ.

4. Trang trí túi xách bằng khăn lụa

Có thể thắt khăn vào quai túi, quấn quanh tay cầm hoặc tạo thành chiếc nơ nhỏ xinh, mang đến điểm nhấn mềm mại và duyên dáng. Với những chiếc túi có kiểu dáng đơn giản, đặc biệt là túi da trơn màu tối, khăn lụa họa tiết sẽ tạo sự tương phản thú vị, giúp tổng thể thêm nổi bật.

Ngoài cách thắt điểm xuyết, việc quấn khăn dọc toàn bộ phần quai cũng mang đến diện mạo mới mẻ cho phụ kiện. Những gam màu như đỏ rượu vang, nâu caramel hay xanh navy phù hợp với sắc thái mùa Thu Đông.

Chỉ một thay đổi nhỏ, chiếc túi cũ đã có thể trở nên khác biệt, thể hiện dấu ấn cá nhân và gu thẩm mỹ của người sử dụng.

5. Dùng khăn lụa làm thắt lưng

Chỉ cần gấp một chiếc khăn dài thành dải hẹp, luồn qua đỉa quần jeans, quần âu rồi thắt nút gọn ở giữa hoặc lệch hông. Với váy dài, khăn có thể buộc nhẹ quanh eo, tạo điểm nhấn duyên dáng và làm nổi bật phom dáng trang phục.

Biến khăn lụa thành thắt lưng là cách phối đồ sáng tạo, giúp trang phục thêm cá tính và mới mẻ

Những chiếc khăn có họa tiết hoặc màu sắc tương phản đặc biệt phù hợp với quần áo đơn sắc, mang đến vẻ ngoài năng động, hiện đại.

Khi kết hợp cùng áo sơ mi, blazer hay chân váy denim, phụ kiện này tạo nét phóng khoáng mà vẫn tinh tế. Đây cũng là cách tận dụng khăn lụa để làm mới những món đồ quen thuộc.