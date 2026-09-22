5 bộ phim Việt sẽ ra rạp trong tháng 10/2026

Trong tháng 10/2026, khán giả Việt sẽ có ít nhất 5 lựa chọn mới tại rạp với lịch phát hành trải dài từ đầu đến cuối tháng. Đáng chú ý, các tác phẩm không đi theo một công thức thể loại duy nhất mà khai thác nhiều màu sắc, từ những vụ án mạng mang yếu tố hài hước, câu chuyện hậu trường giới giải trí cho đến chất liệu dân gian và kinh dị tâm linh.

Mở màn là Án Mạng Karaoke vào ngày 2/10, tiếp đến Án Mạng Xém Hoàn Hảo ngày 9/10 và Chị Chị Em Em 3 ngày 16/10. Sau đó, Mẹ Mìn dự kiến khởi chiếu ngày 23/10, trong khi Huyết Thống ra rạp vào ngày 30/10, đúng dịp Halloween.

1. Án Mạng Karaoke

Phim Việt Án Mạng Karaoke.

Khởi chiếu ngày 2/10, Án Mạng Karaoke là tác phẩm hài, trinh thám và ly kỳ do Hoàng Lê đạo diễn, với Võ Thanh Hòa đảm nhận vai trò giám đốc sáng tạo. Phim quy tụ Vân Dung, Đoàn Thiên Ân, Đại Nghĩa, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Thanh Sơn và Trịnh Thảo.

Tác phẩm từng được biết đến với tên Án Mạng Núi Cấm trước khi đổi tên thành Án Mạng Karaoke. Nội dung xoay quanh một nhóm người tìm đến một ngọn núi biệt lập cho chuyến du lịch "chữa lành". Tuy nhiên, kỳ nghỉ nhanh chóng biến thành một vụ án khi bà Thủy, nhân vật do Vân Dung đảm nhận, bất ngờ bị sát hại tại homestay thiền.

Chi tiết chiếc micro được phát hiện cắm trong miệng nạn nhân tạo nên điểm nhấn đặc biệt cho vụ án. Từ đây, nhóm nhân vật phải bước vào cuộc truy tìm hung thủ khi mỗi người đều có thể trở thành nghi phạm. Việc kết hợp điều tra với chất liệu hài hứa hẹn tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm mở màn tháng 10.

2. Án Mạng Xém Hoàn Hảo

Phim Việt Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Một tuần sau, Án Mạng Xém Hoàn Hảo dự kiến ra rạp vào ngày 9/10. Phim do Đức Nguyễn đạo diễn, với Victor Vũ giữ vai trò đỡ đầu. Dàn diễn viên gồm Anh Tú Atus, DJ Mie, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh, Ma Ran Đô và Long Đẹp Trai.

Tác phẩm tiếp tục khai thác mô-típ án mạng nhưng đặt câu chuyện trong môi trường showbiz. Một vụ án mạng chấn động trở thành điểm khởi đầu để những bí mật, góc khuất và các mối quan hệ phức tạp giữa những nhân vật dần được hé lộ.

Việc lấy giới giải trí làm bối cảnh giúp bộ phim có thêm không gian để khai thác những mối quan hệ phía sau ánh đèn sân khấu. Kết hợp giữa hài, kịch tính và trinh thám, Án Mạng Xém Hoàn Hảo là tác phẩm thứ hai liên tiếp trong tháng 10 khai thác câu chuyện xoay quanh một vụ án.

3. Chị Chị Em Em 3

Phim Việt Chị Chị Em Em 3.

Ngày 16/10, thương hiệu Chị Chị Em Em trở lại với phần thứ ba, do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất và NSND Lê Khanh đảm nhận vai trò cố vấn diễn xuất. Chi Pu, Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Quốc Anh và NSND Lê Khanh là những cái tên góp mặt trong dự án.

Chị Chị Em Em 3 tiếp tục khai thác những mối quan hệ phức tạp nhưng mở rộng hệ thống nhân vật so với hai phần trước. Phim lấy cảm hứng từ chất liệu văn hóa dân gian Kinh Bắc, trong đó có hình tượng Thị Mầu, Thị Nương và nghệ thuật hát quan họ.

Bên cạnh các tuyến nhân vật nữ, phần ba gây chú ý khi lần đầu thương hiệu có một nam chính do Steven Nguyễn đảm nhận. Câu chuyện xoay quanh những mối quan hệ đan xen, sự khác biệt giữa các cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cùng những âm mưu và xung đột tâm lý. Với màu sắc tâm lý, tình cảm và giật gân, tác phẩm tiếp tục mở rộng thế giới của thương hiệu sau hai phần phim trước.

4. Mẹ Mìn

Phim Việt Mẹ Mìn.

Ngày 23/10, Mẹ Mìn dự kiến gia nhập đường đua với màu sắc bí ẩn, hồi hộp, tâm lý và kỳ ảo dân gian. Phim do Jack Carry On đạo diễn, có nghệ sĩ Midu đồng đầu tư, quy tụ Minh Hằng, Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, Khương Lê, Đại Nghĩa và Phát La. Phim có suất chiếu sớm từ 18h ngày 20/10.

Tác phẩm khai thác hình tượng "Mẹ Mìn" vốn xuất hiện trong những lời cảnh báo quen thuộc dành cho trẻ em trong văn hóa dân gian Việt Nam. Câu chuyện được đặt tại một "Công viên Mẹ Mìn" huyền bí, nơi một người phụ nữ bí ẩn do Minh Hằng thủ vai xuất hiện và ban điều ước cho những đứa trẻ hoặc những người đang rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng.

Tuy nhiên, những điều ước này không đến một cách miễn phí. Mỗi mong muốn đều đi kèm những điều kiện nguy hiểm, mở ra chuỗi sự việc khó lường. Việc đưa hình tượng dân gian quen thuộc vào bối cảnh kỳ ảo và bí ẩn là một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim.

5. Huyết Thống

Phim Việt Huyết Thống.

Khép lại lịch phim Việt tháng 10 là Huyết Thống, dự kiến khởi chiếu ngày 30/10, đúng dịp Halloween. Tác phẩm thuộc dòng kinh dị tâm linh, giật gân, với sự tham gia của Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Lan Phương và NSƯT Kim Phương.

Huyết Thống xoay quanh hành trình trục vong của hai người đàn ông do Quang Tuấn và Quách Ngọc Ngoan thủ vai. Trong quá trình giải cứu một đứa trẻ, họ phải gác lại những xích mích cá nhân để cùng đối đầu với thế lực siêu nhiên.

Tâm điểm của câu chuyện là Quỷ Mắt, một oán linh với hình hài đặc biệt, được đánh thức sau hơn một thập kỷ. Sự xuất hiện của thực thể này gắn với những bí mật mà con người cố che giấu, từ đó đẩy các nhân vật vào cuộc đối đầu giữa những xung đột cá nhân và mối đe dọa siêu nhiên.

Với 5 tác phẩm phim Việt trải dài trong cả tháng, phòng vé tháng 10/2026 cho thấy sự đa dạng về lựa chọn thể loại. Nếu Án Mạng Karaoke và Án Mạng Xém Hoàn Hảo cùng khai thác mô-típ án mạng theo hướng trinh thám pha hài, Chị Chị Em Em 3 mở rộng thương hiệu bằng chất liệu văn hóa Kinh Bắc. Trong khi đó, Mẹ Mìn và Huyết Thống lần lượt hướng đến màu sắc kỳ ảo dân gian và kinh dị tâm linh, đặc biệt phù hợp với không khí mùa Halloween cuối tháng.