5 bộ phim Hoa ngữ đáng xem sau 10 năm

1. Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên (Love O2O)

Bộ phim xoay quanh Bối Vy Vy (Trịnh Sảng), nữ sinh công nghệ thông tin tài giỏi và là game thủ nổi tiếng. Sau khi bị bạn chơi trong game bỏ rơi, cô được Nhất Tiếu Nại Hà, người chơi hàng đầu, đề nghị kết hôn trong thế giới ảo. Vy Vy không ngờ đối phương chính là Tiêu Nại (Dương Dương), đàn anh nổi tiếng cùng trường.

Từ những lần tương tác trong game, cả hai dần nảy sinh tình cảm ngoài đời. Tác phẩm ghi điểm nhờ chuyện tình nhẹ nhàng, đề cao sự tôn trọng và đồng hành giữa hai nhân vật. Sự kết hợp giữa tình yêu học đường và trò chơi trực tuyến cũng góp phần tạo sức hút cho bộ phim.

2. Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú (Fifteen Years of Waiting for Migratory Birds)

Phim kể về Lê Ly (Tôn Di), cô gái âm thầm dành tình cảm cho Bùi Thượng Hiên (Trương Nhược Quân) từ năm 13 tuổi. Suốt 15 năm, cô luôn ở bên ủng hộ anh, trong khi tình cảm giữa hai người liên tục bị thử thách bởi hoàn cảnh và những lời chưa kịp thổ lộ.

Bộ phim chinh phục người xem bằng câu chuyện tình đơn phương kéo dài, những tiếc nuối của tuổi trẻ và sự phức tạp trong các mối quan hệ. Hình tượng chim di trú trở thành ẩn dụ cho những tình cảm dù trải qua thời gian và khoảng cách vẫn để lại dấu ấn sâu đậm.

3. Ma Tước (Sparrow)

Lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1940, Sparrow xoay quanh Trần Thâm (Lý Dịch Phong), điệp viên hoạt động bí mật với nhiệm vụ thu thập thông tin về một chương trình tuyệt mật của Nhật Bản. Giữa mạng lưới tình báo đầy nghi kỵ, anh phải đối mặt với những màn đấu trí căng thẳng và các mối quan hệ phức tạp.

Bộ phim thu hút nhờ cốt truyện nhiều lớp bí ẩn, nhịp phim nhanh cùng những màn giằng co về lòng trung thành. Bên cạnh yếu tố gián điệp, tác phẩm còn lồng ghép tình yêu, tình bạn và tình thân, giúp câu chuyện có thêm chiều sâu cảm xúc.

4. Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta (With You)

With You theo chân Cảnh Cảnh (Đàm Tùng Vận), nữ sinh có phần vụng về khi bước vào ngôi trường trung học danh tiếng. Tại đây, cô gặp Dư Hoài (Lưu Hạo Nhiên), người bạn cùng bàn thông minh và tinh nghịch. Từ những lần trêu chọc, cả hai dần trở nên thân thiết, cùng trải qua áp lực học tập, tình bạn và những rung động đầu đời.

Sức hút của phim đến từ cách tái hiện chân thực tuổi học trò, từ những niềm vui giản dị đến nỗi lo về tương lai và kỳ vọng gia đình. Không chỉ tập trung vào tình yêu, tác phẩm còn khắc họa hành trình trưởng thành với nhiều cảm xúc gần gũi, khiến khán giả dễ dàng nhớ lại thanh xuân của chính mình.

5. Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi (My Amazing Boyfriend)

Bộ phim kể về Tiết Linh Kiều (Kim Tae Hwan), một dị nhân sở hữu năng lực siêu nhiên và đã sống hàng thế kỷ. Anh bất ngờ tỉnh lại sau một vụ tai nạn liên quan đến Điền Tịnh Chi (Ngô Thiến), nữ diễn viên đang gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Cuộc sống chung bất đắc dĩ khiến cả hai liên tục xảy ra những tình huống dở khóc dở cười, trước khi tình cảm dần nảy nở.

Kết hợp yếu tố giả tưởng, hài hước và lãng mạn, bộ phim tạo dấu ấn nhờ ý tưởng độc đáo cùng màn tương tác ăn ý giữa hai diễn viên chính. Nhân vật Điền Tịnh Chi cũng mang đến màu sắc riêng với tính cách năng động, thẳng thắn và có phần kỳ quặc.

Sau 10 năm, những bộ phim này vẫn gợi nhắc sức hấp dẫn của phim Hoa ngữ năm 2016. Mỗi tác phẩm mang một màu sắc riêng, từ tình yêu trong trẻo, thanh xuân nhiều tiếc nuối đến những câu chuyện gián điệp gay cấn, tạo nên danh sách đáng cân nhắc cho khán giả muốn tìm lại cảm xúc của một thời.