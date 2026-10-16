5 bộ phim Hoa ngữ dẫn đầu rating hiện tại: Lan Hương Như Cố rời khỏi top 3

1. Ngọc Điệm Thu

Diễn viên: Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm, Trương Phong Nghị.

Bộ phim có sự tham gia của Thừa Lỗi, Từ Nhược Hàm và Trương Phong Nghị nhận nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất. Ảnh: NSX

Bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên kỳ cựu, trong đó có Từ Phàm, nhưng vẫn chưa thuyết phục được một bộ phận khán giả. Một số ý kiến cho rằng diễn xuất của hai diễn viên chính còn hạn chế, đặc biệt ở biểu cảm và cách thể hiện cảm xúc. Nhân vật nữ chính cũng bị nhận xét là được xây dựng với hào quang quá lớn, khiến những nút thắt trong câu chuyện thường được giải quyết dễ dàng.

Bên cạnh đó, lời thoại và diễn xuất của nhân vật Đào Tử Di cũng vấp phải những bình luận không tích cực. Các cảnh quay cận mặt và tương tác thân mật bị cho là lạm dụng, đôi lúc thiếu tự nhiên so với diễn biến tâm lý nhân vật. Sau ba tập đầu, một số người xem cho biết họ quyết định ngừng theo dõi vì không tìm thấy sự hấp dẫn như kỳ vọng.

2. Mỹ Nhân Dư

Diễn viên: Lý Nhất Đồng, Vương Giai Giai, Thường Hoa Sâm.

Mỹ Nhân Dư gây tranh luận về chất lượng kịch bản và cách ê-kíp quảng bá các nhân vật. Ảnh: Weibo

Sở hữu đề tài và dàn diễn viên được kỳ vọng, Mỹ Nhân Dư vẫn khiến một bộ phận khán giả thất vọng sau những tập đầu tiên. Tranh cãi chủ yếu xoay quanh cách ê-kíp quảng bá tác phẩm và việc một nhân vật được khán giả gọi thân mật là “lão Kiều” bị cho là không được chú trọng đúng mức.

Một số bình luận chỉ trích hoạt động truyền thông của đoàn phim vì cho rằng nhân vật này không được nhắc đến tương xứng, dù diễn viên đảm nhận vai diễn đã phải làm việc với lịch quay dày đặc. Những nhận xét này cho thấy khán giả không chỉ quan tâm đến nội dung phim mà còn chú ý đến cách ê-kíp đối xử và quảng bá các diễn viên.

Kịch bản cũng gây tranh luận khi được giới thiệu theo hướng nữ chủ nhưng lại có tình tiết bị cho là truyền tải quan niệm chưa phù hợp về phụ nữ và con đường phát triển sự nghiệp. Câu thoại liên quan đến việc trở thành người thứ ba để có cơ hội công việc khiến một số khán giả đặt câu hỏi về thông điệp mà tác phẩm muốn gửi gắm. Vì vậy, bộ phim hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng của một bộ phận người xem.

3. Chưng Chưng Nhật Thượng

Diễn viên: Cao Diệp, Hàn Đông Quân, Trương Quốc Cường.

Chưng Chưng Nhật Thượng ghi điểm nhờ đề tài pháp luật gần gũi, kết hợp yếu tố hài hước và tình cảm. Ảnh: NSX

Trái với những tác phẩm vấp phải phản ứng trái chiều, Chưng Chưng Nhật Thượng nhận được nhiều lời khen nhờ khai thác đề tài pháp luật theo hướng gần gũi với đời sống. Nhân vật nữ chính rời khỏi một công ty luật danh tiếng để tự mở văn phòng nhỏ, từ đó tiếp nhận những vụ việc thiết thực và phản ánh nhiều vấn đề xã hội.

Lời thoại đời thường, nhịp kể chuyện vừa phải cùng cách xây dựng các vụ án giúp bộ phim duy trì sức hút qua những tập đầu. Bên cạnh yếu tố pháp luật, tác phẩm còn đan xen những tình huống hài hước, tạo cảm giác nhẹ nhàng mà không làm mất đi trọng tâm câu chuyện. Diễn xuất của Vương Hạo trong vai một nhân vật có biểu hiện ngờ nghệch cũng được khán giả đánh giá cao nhờ sự tự nhiên.

Tuyến tình cảm giữa nữ chính và nam chính do Hàn Đông Quân thể hiện là điểm nhấn khác. Mối quan hệ kéo dài nhiều năm, kết hợp những màn đối đầu, tình bạn từ thuở nhỏ và khả năng hàn gắn sau đổ vỡ, mang đến màu sắc lãng mạn cho bộ phim. Nhìn chung, tác phẩm được đánh giá có chất lượng ổn định, cân bằng giữa yếu tố nghề nghiệp, hài hước và tình cảm.

4. Lan Hương Như Cố

Diễn viên: Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa, Lý Mộng.

Lan Hương Như Cố có sự góp mặt của Đàm Tùng Vận, Lưu Học Nghĩa và Lý Mộng, được chú ý nhờ cách kể chuyện giàu cảm xúc. Ảnh: IQIYI

Dù rơi khỏi top 3 trong danh sách, Lan Hương Như Cố vẫn nhận được sự yêu thích từ một bộ phận khán giả. Nhiều ý kiến đánh giá cao cách kể chuyện bằng hình ảnh, cho rằng bộ phim được đầu tư chỉn chu từ bối cảnh, phục trang đến diễn biến tâm lý nhân vật. Tác phẩm kết hợp những tình tiết ngọt ngào và bi thương, tạo nên sức hút nhưng cũng khiến người xem sốt ruột khi phải chờ đợi các tập mới. Bên cạnh cặp diễn viên chính, tuyến nhân vật phụ cũng được nhận xét có màu sắc riêng, góp phần làm phong phú câu chuyện. Lưu Học Nghĩa đặc biệt thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật và cách xây dựng hình tượng nam chính.

Dù một số tình tiết bị cho là thuận lợi quá mức đối với nhân vật, khán giả vẫn nhìn nhận bộ phim có nhiều điểm sáng về tổng thể. Những bước chuyển trong hành trình của các nhân vật cùng các câu chuyện về cách đối nhân xử thế cũng là yếu tố giúp tác phẩm giữ chân người xem. Việc Lan Hương Như Cố không còn nằm trong top 3 vì thế chưa đồng nghĩa với sức hút của phim đã giảm sút hoàn toàn.

5. Nơi Đây Dẫn Lối Đến Những Vì Sao

Diễn viên: Trương Tuyết Nghênh, Quách Kỳ Lân, Doãn Văn Huyên.

1. Nơi Đây Dẫn Lối Đến Những Vì Sao khai thác đề tài tang lễ theo hướng nhẹ nhàng, đề cao sự trân trọng cuộc sống và những người đã khuất.

Khai thác đề tài tang lễ và nghề mai táng, Nơi Đây Dẫn Lối Đến Những Vì Sao chọn cách kể chuyện nhẹ nhàng thay vì tập trung vào những bi kịch đau thương. Bộ phim dành nhiều thời lượng cho các sinh hoạt thường ngày của nhóm nhân vật, qua đó tạo nên bức tranh về công việc, tình đồng nghiệp và cách mỗi người đối diện với mất mát.

Không khí ấm áp, cách xây dựng mối quan hệ tự nhiên giữa các nhân vật giúp tác phẩm tạo cảm giác dễ chịu. Những vấn đề liên quan đến cái chết và sự chia ly cũng được thể hiện tiết chế, không quá nặng nề hay cố tình đẩy cảm xúc lên cao.

Diễn xuất của Quách Kỳ Lân là một trong những điểm được khán giả chú ý. Cảnh nhân vật lần đầu trực tiếp đối diện với cái chết, lúng túng và mất bình tĩnh, được nhận xét chân thực vì phản ánh phản ứng thường thấy của những người chưa quen với công việc này. Thay vì chỉ nhấn mạnh sự mất mát, bộ phim còn gợi mở cách trân trọng sự sống, tôn trọng người đã khuất và giúp những người ở lại tiếp tục sống bình yên.

Mỗi tác phẩm trong danh sách theo đuổi một hướng kể chuyện riêng, từ tình cảm cổ trang đến pháp luật và đề tài nghề nghiệp. Trong khi một số phim vẫn gây tranh luận về kịch bản, những bộ khác lại ghi điểm nhờ cách xây dựng nhân vật và không khí gần gũi. Bạn đang theo dõi bộ phim nào trong số này?