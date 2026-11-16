5 bộ phim Hàn Quốc không thể bỏ lỡ có sự tham gia của Chae Soo Bin

Chae Soo Bin là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc được yêu thích nhờ ngoại hình ngọt ngào cùng khả năng biến hóa qua nhiều dạng nhân vật. Không đóng khung bản thân trong hình tượng nữ chính ngôn tình, cô từng thử sức với nhiều thể loại, từ hài lãng mạn, cổ trang đến tâm lý, giật gân.

1. When the Phone Rings (Khi điện thoại đổ chuông)

When the Phone Rings là một trong những tác phẩm nổi bật của Chae Soo Bin, đặc biệt nhờ vai diễn đòi hỏi khả năng biểu đạt cảm xúc bằng ngôn ngữ cơ thể. Phim xoay quanh cuộc hôn nhân sắp đặt giữa Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok), người phát ngôn tổng thống trẻ tuổi xuất thân từ gia đình chính trị danh giá, và Hong Hee Joo (Chae Soo Bin), nữ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu bị mất khả năng nói sau một tai nạn thời thơ ấu. Sau ba năm kết hôn, cả hai gần như không trò chuyện và cũng chẳng có sự gắn kết thực sự. Mọi thứ bất ngờ đảo lộn khi Hee Joo bị bắt cóc. Một cuộc điện thoại từ kẻ bắt cóc đã mở ra hàng loạt bí mật, kéo hai người vào mối quan hệ đầy căng thẳng và những cảm xúc chưa từng được bộc lộ.

2. Take Charge of My Heart (Nạp Đầy Trái Tim)

Take Charge of My Heart mang đến câu chuyện tình yêu pha yếu tố giả tưởng với tiền đề khá khác biệt. Baek Ho Rang (Kim Young Kwang) là người thừa kế của một gia đình tài phiệt, sở hữu trái tim nhân tạo. Trong khi đó, Na Bo Bae (Chae Soo Bin) là một biên kịch phim truyền hình bất ngờ có được năng lực điện sau khi bị sét đánh. Kể từ đó, Bo Bae không thể chạm vào người khác mà không khiến họ bị điện giật. Tuy nhiên, cô phát hiện dòng điện của mình không gây ảnh hưởng đến Ho Rang, thậm chí còn có thể sạc lại trái tim nhân tạo của anh. Khi ca phẫu thuật tiếp theo của Ho Rang vẫn còn vài tháng nữa mới diễn ra, cả hai quyết định ký kết một thỏa thuận để giúp đỡ lẫn nhau. Từ mối quan hệ mang tính trao đổi, họ dần trở nên gần gũi và nảy sinh tình cảm.

3. Mây họa ánh trăng

Khác với hai tác phẩm hiện đại kể trên, Love in the Moonlight đưa khán giả trở về thời Joseon với câu chuyện tình yêu giữa Thế tử Lee Young (Park Bo Gum) và Hong Ra On (Kim Yoo Jung), cô gái cải trang thành thái giám để sinh tồn trong cung đình. Chae Soo Bin đảm nhận vai Jo Ha Yeon, một tiểu thư xuất thân danh giá, thông minh và có tình cảm với Thế tử. Dù không phải nữ chính, nhân vật của cô vẫn tạo được dấu ấn nhờ sự dịu dàng, bản lĩnh và những lựa chọn riêng trong chuyện tình cảm.

4. Where Stars Land (Nơi những vì sao hạ cánh)

Phát sóng năm 2018, Where Stars Land xoay quanh cuộc sống của những nhân viên làm việc tại sân bay quốc tế Incheon. Lee Soo Yeon (Lee Je Hoon) là một nhân viên tài năng, sở hữu trí thông minh vượt trội nhưng luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp vì một bí mật riêng. Cuộc sống của anh dần thay đổi khi gặp Han Yeo Reum (Chae Soo Bin), cô gái có tính cách cởi mở, thẳng thắn và không ngại thể hiện cảm xúc. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của Soo Yeon, Yeo Reum có phần vụng về nhưng luôn chân thành. Sự khác biệt trong tính cách khiến cả hai liên tục có những tình huống dở khóc dở cười, trước khi dần nảy sinh tình cảm.

5. I Am Not a Robot (Tôi không phải robot)

Nếu yêu thích những câu chuyện tình yêu độc đáo, I Am Not a Robot là tác phẩm đáng xem. Phim kể về Kim Min Kyu (Yoo Seung Ho), một người đàn ông giàu có nhưng mắc chứng dị ứng nghiêm trọng với sự tiếp xúc của con người. Vì vậy, anh sống khép kín và tìm đến robot để thay thế những mối quan hệ xã hội. Trong một tình huống trớ trêu, Min Kyu lại đem lòng yêu một robot mà anh không biết rằng thực chất đó là Jo Ji Ah (Chae Soo Bin), một cô gái ngoài đời đang giả dạng máy móc. Từ những tình huống hài hước ban đầu, câu chuyện dần chuyển sang những diễn biến cảm động khi cả hai phải đối mặt với bí mật, sự dối trá và nỗi sợ đánh mất người mình yêu.