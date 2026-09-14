5 bộ phim cổ trang có điểm số thấp năm 2026

1. Băng Hồ Trọng Sinh

Điểm: 2,9

Băng Hồ Trọng Sinh bị nhận xét là phần hậu truyện gây thất vọng khi làm thay đổi hình tượng Sở Kiều. Từ một nữ chính mạnh mẽ, quyết đoán và mang lý tưởng giải phóng người bị áp bức, Sở Kiều trong phần mới lại thường xuyên mất trí nhớ, gặp nguy hiểm và chờ Gia Cát Nguyệt xuất hiện cứu giúp. Tuyến tình cảm vì thế lấn át hình tượng nữ cường từng được yêu thích.

Gia Cát Nguyệt cũng chủ yếu xoay quanh việc bảo vệ Sở Kiều, trong khi những giằng xé nội tâm chỉ được thể hiện qua các cảnh im lặng, cúi mặt nên nhân vật thiếu chiều sâu. Yến Tuân bị hắc hóa khá đơn giản, chủ yếu thể hiện sự nóng nảy và cố chấp.

Phim còn lạm dụng cảnh quay chậm, đặc tả gương mặt, tái sử dụng nhiều phân cảnh cũ và xây dựng cảnh hành động thiếu lực. Những yếu tố này khiến Băng Hồ Trọng Sinh bị đánh giá là không đáp ứng kỳ vọng, thậm chí làm giảm sức hấp dẫn của phần phim trước.

Băng Hồ Trọng Sinh bị nhận xét là phần hậu truyện gây thất vọng khi làm thay đổi hình tượng Sở Kiều.

2. Vân Tú Hành

Điểm: 3,8

Đánh giá: Vân Tú Hành nhận nhiều ý kiến tiêu cực vì kịch bản bị cho là thiếu logic và vẫn đi theo công thức cũ. Điểm gây khó chịu lớn nhất nằm ở cách xây dựng nam chính. Dù là quân vương một nước, nhân vật gần như không quan tâm đến triều chính mà ngày ngày xoay quanh nữ chính, liên tục ghen tuông, làm nũng.

Cách xây dựng tuyến nhân vật phụ cũng bị đánh giá là thiếu thuyết phục. Một đất nước nhưng những đại thần bên cạnh nam chính gần như không thể hiện được năng lực, trong khi nữ chính lại trở thành người có vai trò nổi bật nhất. Hắc Lang, Khương đại nhân và Cao Nhiên được xem là những nhân vật hiếm hoi còn có năng lực, nhưng việc một quốc gia dường như chỉ dựa vào vài người để vận hành khiến mạch truyện trở nên khó tin.

Bên cạnh đó, người xem cũng chỉ trích cách biên kịch xử lý tình tiết và hình tượng nhân vật. Nhiều tình huống bị cho là cũ kỹ, thiếu chiều sâu, khiến bộ phim dù sở hữu dàn diễn viên được chú ý vẫn khó tạo được sức hút. Tổng thể, Vân Tú Hành bị nhận xét là một tác phẩm cho thấy mô-típ phim cổ trang ngôn tình vẫn còn nhiều điểm trì trệ.

Vân Tú Hành nhận nhiều ý kiến tiêu cực vì kịch bản bị cho là thiếu logic và vẫn đi theo công thức cũ.

3. Kiều Sở

Điểm: 4,9

Đánh giá: Kiều Sở bị chê bởi cả tuyến tình thân lẫn tuyến tình cảm đều thiếu thuyết phục. Các mối quan hệ được xây dựng khá rối rắm, nhiều tình tiết diễn ra đột ngột khiến người xem khó tìm thấy sự hợp lý trong diễn biến câu chuyện.

Một trong những điểm gây tranh luận là cách bộ phim xử lý những phân cảnh giàu cảm xúc. Giữa chiến trường đông người, nhân vật lại ôm nhau trong cảnh quay chậm kèm nhạc nền, tạo cảm giác không phù hợp với hoàn cảnh. Nhiều chi tiết được cho là quá chú trọng việc tạo hình, chẳng hạn mái tóc của nữ chính liên tục được tạo hiệu ứng bay trong những cảnh vốn cần ưu tiên diễn biến câu chuyện.

Tuyến quyền mưu cũng chưa tạo được cảm giác sâu sắc. Một số nhân vật nam thường xuyên hạ thấp giọng để tạo vẻ bí hiểm nhưng lại không mang đến cảm giác thâm sâu như kỳ vọng. Ngược lại, phần được đánh giá cao nhất lại là trang phục, bối cảnh và tạo hình nữ chính. Chính vì quá chú trọng hình ảnh và những khoảnh khắc được cắt dựng đẹp mắt, tác phẩm bị ví như một MV kéo dài thay vì một bộ phim có câu chuyện đủ sức giữ chân khán giả.

Kiều Sở bị chê bởi cả tuyến tình thân lẫn tuyến tình cảm đều thiếu thuyết phục.

4. Ngự Đình Dao

Điểm: 4,9

Đánh giá: Ngự Đình Dao cho thấy rõ công thức quen thuộc của Vu Chính khi tiếp tục xây dựng mô hình nữ chính mạnh mẽ kết hợp với quyền mưu cung đình. Tuy nhiên, dù phần "vỏ" được xây dựng khá lớn, nội dung bên trong lại bị nhận xét là chưa được trau chuốt tương xứng. Không ít tình tiết dường như được thêm vào chỉ nhằm tạo xung đột, khiến tuyến quyền mưu trở nên đơn giản và thiếu sức nặng.

Hai diễn viên chính được đánh giá có ngoại hình phù hợp với nhân vật nhưng diễn xuất vẫn bộc lộ hạn chế. Trần Triết Viễn vào vai một vị hoàng đế trẻ, song nhân vật bị nhận xét là thiếu chiều sâu nội tâm, khó thể hiện được những tính toán và giằng xé của một quân vương. Trong nhiều cảnh đối diễn, nam diễn viên cũng chưa tạo được sự tương tác đủ mạnh với bạn diễn.

Ngô Cẩn Ngôn tiếp tục sử dụng kiểu diễn quen thuộc, nhưng ở những phân cảnh có biến cố lớn, cách xử lý cảm xúc bị đánh giá là khá cứng. Vì vậy, dù sở hữu dàn diễn viên được quan tâm và mô-típ vốn có sức hút, Ngự Đình Dao vẫn chưa tạo được dấu ấn nổi bật về kịch bản lẫn diễn xuất.

Ngự Đình Dao cho thấy rõ công thức quen thuộc của Vu Chính khi tiếp tục xây dựng mô hình nữ chính mạnh mẽ kết hợp với quyền mưu cung đình.

5. Nguyệt Lân Ỷ Kỷ

Điểm: 5,4

Đánh giá: Nguyệt Lân Ỷ Kỷ tạo ra sự chênh lệch khá rõ về trải nghiệm xem. Diễn xuất của hai nam diễn viên được đánh giá ở mức tương đối ổn, có thể truyền tải cảm xúc nhân vật tự nhiên. Trong khi đó, hai nữ chính lại bị cho là bộc lộ hạn chế rõ rệt. Biểu cảm đơn điệu, thiếu biến hóa, nhiều cử chỉ giống như đang thực hiện một bộ ảnh cổ phong hơn là nhập vai khiến cảm xúc của nhân vật khó thuyết phục.

Bộ phim cũng bị phê bình vì quá phụ thuộc vào những cảnh quay chậm và hình ảnh đẹp. Việc liên tục nhấn mạnh mỹ cảm khiến nhịp kể chuyện trở nên rời rạc, cảm xúc nhân vật chỉ dừng ở bề mặt, còn tình tiết thiếu sức căng. Các cảnh hành động cũng bị nhận xét là thiếu lực khi sử dụng quá nhiều slow motion, động tác thiếu dứt khoát và mang cảm giác tạo dáng.

Ngoài ra, tác phẩm kết hợp khá nhiều câu thoại, tình huống mang màu sắc meme trên mạng nhưng đôi lúc lại sử dụng lời thoại quá kiểu cách, gượng gạo. Tổng thể, Nguyệt Lân Ỷ Kỷ được đánh giá là quá chú trọng hình thức nhưng chưa tạo được sự cân bằng với nội dung, khiến khán giả khó thực sự hòa mình vào câu chuyện.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ tạo ra sự chênh lệch khá rõ về trải nghiệm xem.