5 bộ phận ô tô cần thay thế khi xe chạy hơn 96.000 km

Sau quãng đường hơn 96.000 km, nhiều bộ phận trên ô tô bắt đầu xuống cấp và cần được thay thế để duy trì hiệu quả vận hành và an toàn. Những bộ phận như bugi, lọc gió, dây curoa, hệ thống phanh và van PCV là những hạng mục cần được chú ý kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ.

Sau khi xe chạy hơn 96.000 km, việc kiểm tra và thay thế các bộ phận quan trọng giúp duy trì an toàn và hiệu suất. Ảnh: SlashGear

Bugi là bộ phận quan trọng trong hệ thống đánh lửa của động cơ, thường cần được kiểm tra hoặc thay thế sau khoảng 80.000 đến 96.000 km để đảm bảo hiệu suất đánh lửa ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Việc duy trì bugi trong tình trạng tốt giúp động cơ hoạt động mượt mà và giảm khí thải.

Lọc gió động cơ và lọc gió trong khoang cabin cũng cần được thay thế định kỳ nhằm đảm bảo không khí sạch cho động cơ và người lái. Lọc gió bẩn có thể làm giảm hiệu suất động cơ và ảnh hưởng đến chất lượng không khí bên trong xe, gây khó chịu và tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe.

Dây curoa hoặc dây đai truyền động (serpentine belt) chịu trách nhiệm truyền lực từ động cơ đến các bộ phận khác như máy phát điện, bơm nước và điều hòa. Sau khoảng 96.000 km, dây curoa cần được kiểm tra kỹ lưỡng để phát hiện các vết nứt hoặc mòn, nếu hư hỏng sẽ phải thay thế kịp thời nhằm tránh hư hỏng nặng cho động cơ.

Hệ thống phanh gồm má phanh, đĩa phanh và dầu phanh là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn. Khi xe chạy trên 96.000 km, các chi tiết này cần được kiểm tra và thay thế nếu đã mòn hoặc giảm hiệu quả. Thay dầu phanh định kỳ cũng giúp duy trì khả năng phanh nhạy bén và an toàn khi vận hành.

Van PCV (Positive Crankcase Ventilation) giúp điều chỉnh áp suất dầu và giảm khí thải độc hại. Sau khoảng 96.000 km, van PCV có thể bị tắc hoặc hỏng, ảnh hưởng đến hiệu suất động cơ và mức độ ô nhiễm. Việc kiểm tra và thay thế van PCV kịp thời sẽ giúp động cơ hoạt động ổn định và thân thiện môi trường hơn.