Ngoài các bị cáo, nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng kháng cáo bản án sơ thẩm.

Nguyễn Quang Hoàng cùng các bijh cáo (áo trắng) tại phiên xét xử sơ thẩm

Theo TAND TP Đà Nẵng, bản án hình sự sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty GFDI đã nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó, cả 5 bị cáo đều đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại mức hình phạt đã tuyên. Cụ thể, Nguyễn Quang Hoàng – Tổng Giám đốc Công ty GFDI – cho rằng mức án tù chung thân mà tòa sơ thẩm tuyên là quá nặng. Bị cáo đề nghị được xem xét các tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để giảm nhẹ hình phạt.

Còn vợ Hoàng - Trần Thị Kiều Trang, nguyên Phó Giám đốc sở giao dịch hội sở, cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn, Trang trình bày bản thân chỉ làm trợ lý trong một thời gian ngắn, công việc không liên quan đến lĩnh vực tài chính. Khi đảm nhận vị trí Phó Giám đốc sở giao dịch hội sở, bị cáo cho rằng nhiệm vụ và quyền hạn tương tự các giám đốc, phó giám đốc chi nhánh khác và không có ý thức phạm tội trong quá trình làm việc tại công ty.

Lực lượng Công an kiểm tra an ninh tại phiên xét xử sơ thẩm

Tương tự, bị cáo Tô Hồng Trà, nguyên Giám đốc sở giao dịch hội sở đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trà cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi nhuận từ hoạt động của công ty. Ngoài các tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo còn nêu hoàn cảnh đang mắc bệnh u mạch não, là lao động chính trong gia đình và đang nuôi 3 con nhỏ.

Trong khi đó, Nguyễn Đỗ Đạt, nguyên Giám đốc tài chính Công ty GFDI cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên quá nghiêm khắc, đồng thời đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh, nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ – cũng có đơn kháng cáo. Hạnh đề nghị xem xét vai trò, tính chất công việc của mình tại doanh nghiệp, đồng thời trình bày gia đình bị cáo cũng là bị hại trong vụ án để xin giảm nhẹ một phần hình phạt.

Ngoài 5 bị cáo, nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng gửi đơn kháng cáo, đề nghị xem xét lại một số nội dung của bản án sơ thẩm.

Lực lượng Công an đọc lệnh bắt Nguyễn Quang Hoàng

TAND TP Đà Nẵng đã thông báo việc kháng cáo đến Viện KSND TP Đà Nẵng, các bị cáo, người bào chữa, 7.108 bị hại và 1.633 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Những người được thông báo có quyền gửi văn bản trình bày ý kiến đối với nội dung kháng cáo đến tòa án cấp phúc thẩm theo quy định.

Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Quang Hoàng, Nguyễn Đỗ Đạt, Trần Thị Mỹ Hạnh, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang cùng mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án xác định có 7.108 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.407 tỷ đồng.

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường hơn 2.400 tỷ đồng đã chiếm đoạt của các bị hại. Đáng chú ý, bản án còn tuyên buộc 433 khách hàng từng nhận số tiền lãi cao hơn khoản đầu tư ban đầu vào GFDI phải nộp lại phần chênh lệch, tổng cộng hơn 70 tỷ đồng, nhằm bảo đảm nghĩa vụ thi hành án. Đối với khoản tiền lương kinh doanh, tòa buộc 1.140 nhân viên từng nhận khoản thu nhập này tại GFDI phải nộp lại tổng cộng hơn 467 tỷ đồng để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án. Các đơn vị sở hữu, quản lý văn phòng cho thuê làm trụ sở chi nhánh của GFDI cũng bị buộc nộp lại tiền đặt cọc thuê mặt bằng theo phán quyết của tòa.

Với việc cả 5 bị cáo đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, cùng đơn kháng cáo của nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vụ án GFDI sẽ tiếp tục được xem xét ở cấp phúc thẩm. Các nội dung kháng cáo sẽ là cơ sở để tòa án cấp trên xem xét lại bản án sơ thẩm theo trình tự, thủ tục tố tụng.

Công Hạnh