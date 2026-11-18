Theo hồ sơ vụ án, tối 23/6/2026, Hưng, Đức, Nguyên và Cao Xuân Thắng đến ăn uống tại một quán trên đường Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa.

Đến khoảng 2h ngày 24/6, Hưng rủ cả nhóm điều khiển xe mô tô đi dạo, rượt đuổi các phương tiện khác trên đường. Trên đường đi, nhóm này gặp Long, Tú và một số thanh thiếu niên khác rồi nhập thành nhóm 8 người.

5 bị cáo trả giá vì cuộc hỗn chiến lúc rạng sáng.

Cùng thời điểm, một nhóm thanh thiếu niên từ phường Phú Bài lên trung tâm TP Huế vui chơi, xem bóng đá. Khi di chuyển đến đường Tố Hữu, nhóm này bị nhóm Hưng rượt đuổi nên bỏ chạy về khu vực đường Văn Tiến Dũng, gần Trung tâm thương mại Aeon Mall.

Khoảng 2h29, khi nhóm Hưng đi đến khu vực trên, một số thanh thiếu niên đang tụ tập câu cá đã chạy ra đường la hét, chửi bới, đe dọa và dùng gậy gỗ, đá, vỏ chai bia ném về phía nhóm Hưng, gây náo loạn khu vực.

Sau khi bỏ chạy, Hưng và Đức quay về nhà lấy xe mô tô, đồng thời lấy một thanh kiếm dài khoảng 1m đã cất giấu từ trước để quay lại trả thù. Những người còn lại cũng chuẩn bị vỏ chai bia, gậy gỗ và dây nịt làm hung khí.

Khoảng 2h49 cùng ngày, nhóm Hưng quay lại đường Văn Tiến Dũng. Hai bên tiếp tục sử dụng gạch, đá, vỏ chai và gậy gỗ ném, rượt đuổi nhau. Trong lúc hỗn chiến, một thanh niên bị gậy gỗ ném trúng vùng mắt trái, gây thương tích. Hưng cầm kiếm rượt đuổi nhóm đối phương nhưng không chém trúng ai. Sau đó, các đối tượng rời khỏi hiện trường và vứt bỏ hung khí dọc đường.

Phiên toà xét xử vụ án.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi của các đối tượng diễn ra trong khoảng thời gian từ 2h đến 3h ngày 24/6/2026, gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của người dân và tình hình an toàn xã hội tại địa phương.

Quá trình điều tra, 5 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Riêng Hưng bị xác định có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự do xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội. Hưng từng bị tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Nguyễn Bá Tú trước đó cũng bị TAND khu vực 3 – Huế tuyên phạt 1 năm 3 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối với những người liên quan khác, do chưa đủ 18 tuổi, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng 3 năm tù; Nguyễn Bá Tú 2 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án trước, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung 3 năm 9 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Quốc Đức, Nguyễn Viết Long và Văn Đình Nguyên cùng lĩnh 2 năm tù.