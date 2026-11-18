Theo đó, 5 bị cáo bị tuyên án tử hình gồm: Lai Vi Thiệu, Lê Thanh Tú, Bùi Văn Sơn, Nguyễn Hữu Truyện và Trần Thanh Tuấn. Ba bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân là Nguyễn Kim Phước, Lê Thị Thanh Hà và Phan Văn Trung.

HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo mức án tử hình.

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 1 năm đến 24 năm tù, gồm: Nguyễn Bá Khôi, Huỳnh Tấn Thiện, Nguyễn Công Hưng, Nguyễn Thị Nga, Đặng Thị Mai Thy, Nguyễn Quang Hiến, Bùi Đình Quang Hiệp, Nguyễn Hữu Phúc, Trương Văn Đức, Đỗ Quốc Bảo Long, Ngô Vi Tiến, Nguyễn Thị Được, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Huỳnh Như, Trần Thế Trường và Lê Phạm Hiểu Ly.

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, vụ án được phát hiện vào cuối tháng 12/2023, khi Công an quận Tân Phú kiểm tra Bùi Đình Quang Hiệp đang điều khiển xe máy trên đường Tân Sơn Nhì, phát hiện và thu giữ 448,88 gam Ketamine.

Từ lời khai của Hiệp cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, khám xét nhiều địa điểm, qua đó phát hiện một đường dây mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn, hoạt động tại TP.HCM và một số địa bàn liên quan.

Kết quả điều tra xác định, các bị cáo hoạt động theo nhiều nhóm, có sự móc nối và phân công vai trò tương đối rõ ràng. Trong đó, một số đối tượng đảm nhận việc cung cấp nguồn ma túy; những người khác thực hiện việc nhận hàng, cất giấu, chia nhỏ, đóng gói và giao cho khách theo chỉ đạo. Các giao dịch được thực hiện thông qua nhiều địa điểm, phương tiện liên lạc và tài khoản ngân hàng nhằm thanh toán tiền mua bán ma túy.

Trong đường dây này, Lai Vi Thiệu được xác định là một trong những đối tượng giữ vai trò quan trọng. Từ tháng 12/2023 đến ngày 27/2/2024, Thiệu nhận ma túy từ một người chưa rõ lai lịch, sau đó chỉ đạo Phạm Công Chánh cất giấu, chia nhỏ và giao cho khách. Phan Văn Trung được thuê tham gia giao ma túy, mỗi lần nhận tiền công 2 triệu đồng; Chánh cũng được trả khoản tiền tương tự.

Đáng chú ý, ngày 20/2/2024, theo chỉ đạo của Thiệu, Chánh nhận 1kg Ketamine để chia nhỏ, giao cho khách. Một ngày sau, Thiệu tiếp tục nhận hơn 10kg Methamphetamine, Ketamine cùng hơn 660 gam Heroin từ một người tên “Anh 2”, đưa về cất giấu và phân phối theo yêu cầu. Theo cáo trạng, Thiệu thu lợi bất chính 10 triệu đồng, Trung thu lợi 4 triệu đồng và Chánh thu lợi 14 triệu đồng.

Một nhánh hoạt động khác do Nguyễn Hữu Truyện và Nguyễn Kim Phước thực hiện. Từ năm 2023 đến tháng 11/2023, Truyện mua Ketamine, MDMA của một người tên Dao để bán kiếm lời. Sau đó, Truyện thuê Phước nhận ma túy, chia nhỏ, đóng gói và giao cho khách. Truyện còn nhận thêm Methamphetamine, Ketamine và Heroin từ một nguồn cung khác để tiếp tục phân phối. Ngày 23/2/2024, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 7kg Methamphetamine được cất giấu tại nơi ở của Truyện. Số tiền thu lợi bất chính được xác định là 400 triệu đồng đối với Truyện và 30 triệu đồng đối với Phước.

Đối với nhóm Lê Thanh Tú, Lê Thị Thanh Hà và Nguyễn Bá Khôi, cáo trạng xác định ngày 21/2/2024, Tú mua 11kg Ketamine, 6kg Methamphetamine và 3,3kg Heroin từ một người chưa rõ lai lịch. Sau đó, Khôi nhận ma túy, đưa về cất giấu tại nơi ở của Tú để bán lại. Hà sử dụng tài khoản Telegram liên lạc với nguồn cung, đồng thời ghi chép các giao dịch mua bán. Ma túy được phân phối cho nhiều người, trong đó có Bùi Văn Sơn và Ngô Vi Tiến.

Riêng Bùi Văn Sơn được xác định đã mua 3kg Ketamine, 2kg Methamphetamine và 660 gam Heroin từ Tú để tiếp tục bán lại cho người khác. Khi khám xét nơi ở của Tú ngày 26/2/2024, lực lượng Công an thu giữ thêm 4,1113 gam Methamphetamine và 17,9342 gam Ketamine.

Ngoài hoạt động mua bán, một số bị cáo còn tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Nguyễn Hữu Phúc mua MDMA và Ketamine để bán kiếm lời, đồng thời có hành vi tổ chức cho người khác sử dụng ma túy. Phúc còn cùng Nguyễn Huỳnh Như sử dụng ma túy tại nơi ở của Như. Khi phát hiện lực lượng Công an kiểm tra, một số đối tượng tìm cách tiêu hủy ma túy bằng cách vứt xuống bồn cầu nhằm tránh bị phát hiện.

Các bị cáo Huỳnh Tấn Thiện, Trương Văn Đức, Đặng Thị Mai Thy, Trần Thế Trường và Nguyễn Quang Hiến cũng tham gia vào những công đoạn khác nhau trong quá trình mua bán, cất giấu, vận chuyển và giao nhận ma túy. Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng còn phát hiện một khẩu súng cùng nhiều viên đạn tại nơi ở của một số đối tượng. Hành vi liên quan đến việc tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đã được tách ra để xử lý trong vụ án khác.

Theo cáo trạng, khối lượng ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm đặc biệt lớn. Trong đó, Lai Vi Thiệu liên quan gần 13kg ma túy các loại; Lê Thanh Tú hơn 20kg; Nguyễn Hữu Truyện và Nguyễn Kim Phước liên quan tổng cộng gần 10kg Methamphetamine; Bùi Văn Sơn gần 6kg và Trần Thanh Tuấn hơn 3,8kg ma túy các loại.

3 bị cáo tù chung thân, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm đến 24 năm tù.

Các bị cáo khác cũng phải chịu trách nhiệm về khối lượng ma túy đáng kể, như Nguyễn Công Hưng hơn 1,4kg; Đặng Thị Mai Thy hơn 1,9kg; Huỳnh Tấn Thiện hơn 2kg; Nguyễn Quang Hiến hơn 300 gam; Nguyễn Thị Nga hơn 130 gam. Một số bị cáo khác tham gia với vai trò giúp sức, vận chuyển, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với Phạm Công Chánh, cơ quan điều tra xác định người này đã tử vong tại Bệnh viện Trưng Vương ngày 9/1/2025 do viêm đa tạng nên đã đình chỉ điều tra bị can theo quy định. Những đối tượng liên quan chưa xác định được lai lịch tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, xử lý khi có đủ căn cứ.