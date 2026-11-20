Ô tô hiện đại có nhiều bộ tăng áp, màn hình và cảm biến vốn chưa phổ biến cách đây một thế hệ. Một chuyên gia về Toyota và Lexus cảnh báo các công nghệ này có thể tạo ra nhiều hóa đơn đắt đỏ trong thập niên tới, dù một số lo ngại bị phóng đại.

Cụm pin 400 volt trên mẫu Jeep Wrangler 4xe. Ảnh: Autoblog

Rủi ro lớn nằm ở động cơ dung tích nhỏ dùng bộ tăng áp, nhất là khi chủ xe kéo dài chu kỳ thay dầu. Hiện tượng đánh lửa sớm ở tốc độ thấp thường xảy ra trên động cơ tăng áp phun nhiên liệu trực tiếp, có thể làm gãy thanh truyền hoặc nứt piston. Tuy nhiên, các kỹ sư của Ram, Jeep và Chevrolet cho biết động cơ tăng áp hiện đại đã được thiết kế để chịu áp suất nạp ngay từ đầu.

Hagerty cho rằng hiện tượng đánh lửa sớm liên quan đến thành phần hóa học của dầu, còn dầu xuống cấp có thể làm tăng rủi ro. Chủ xe nên dùng đúng tiêu chuẩn dầu ghi trong sách hướng dẫn. Chất lượng xăng không được xem là yếu tố rủi ro tại Mỹ, còn việc giảm một nửa chu kỳ thay dầu chỉ là khuyến nghị riêng của chuyên gia.

Phần cứng của hệ thống thông tin giải trí có thể xuống cấp nhanh hơn các bộ phận khác trên xe. Khi màn hình của một chiếc Nissan Leaf tắt giữa lúc vận hành, chủ xe nhận báo giá thay thế 3.824 USD. Camera, Android Auto và hệ thống âm thanh cũng ngừng hoạt động, trong khi lỗi radio trên Lexus ES và GX có thể tiêu tốn hàng nghìn USD.

Từ năm 2026, Chương trình đánh giá xe mới châu Âu (Euro NCAP) chấm điểm cao hơn cho xe có nút vật lý điều khiển đèn báo rẽ, cần gạt mưa, đèn cảnh báo nguy hiểm, còi và cuộc gọi khẩn cấp. Tiêu chí này chưa áp dụng với điều hòa. Vì vậy, các mẫu xe vẫn giữ nút bấm riêng có thể là lựa chọn hợp lý hơn khi người mua cân nhắc.

Cảm biến đặt trên cản, gương và kính chắn gió khiến cả va chạm nhẹ cũng có thể tạo ra hóa đơn lớn. Các nghiên cứu cho thấy hệ thống hỗ trợ lái nâng cao có thể làm chi phí sửa chữa tăng tới 37,6%. Trong một trường hợp, thay gương chiếm 1.067 USD trong tổng hóa đơn 1.507 USD.

Chi phí ẩn nằm ở việc hiệu chuẩn lại cảm biến sau sửa chữa. Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho biết công việc này có thể cần thiết sau khi thay kính chắn gió hoặc gương. Trong các thử nghiệm với Toyota Camry, Nissan Rogue và Ford F-150, chi phí cho từng bộ phận dao động từ 290 đến 1.596 USD.

Khoảng 22,8% xe gặp tai nạn trong năm 2025 bị xác định là tổn thất toàn bộ. Hơn 72% số xe này đã có tuổi đời từ 7 năm trở lên. Khi giá trị còn lại của xe giảm, chi phí linh kiện và hiệu chuẩn có thể nhanh chóng vượt ngưỡng sửa chữa kinh tế.

Chi phí thay pin xe điện dao động từ khoảng 4.000 USD đến hơn 25.000 USD, tương đương một lần thay động cơ. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy pin suy giảm trung bình khoảng 2,3% mỗi năm và tỷ lệ hỏng rất thấp.

Tại Mỹ, bảo hành liên bang kéo dài 8 năm hoặc 100.000 dặm, khoảng 160.934 km; đa số hãng thay pin nếu dung lượng còn dưới 70%, dù một số thiết kế pin mới gần như không thể thay riêng.

Thói quen sạc cũng ảnh hưởng đến độ bền pin, vì vậy khuyến cáo tránh lạm dụng sạc nhanh là có cơ sở. Một rủi ro khác đến từ xe cũ thiếu lịch sử bảo dưỡng. Chuyên gia từng gặp xe chạy 120.000 dặm, khoảng 193.000 km, nhưng vẫn dùng bugi nguyên bản, khiến chủ sở hữu tiếp theo phải gánh chi phí tồn đọng.

S&P Global Mobility cho biết tuổi trung bình của phương tiện tại Mỹ là 12,8 năm, riêng ô tô con đạt 14,5 năm. Giá cao khiến xe được sử dụng lâu hơn, nên thị trường xe cũ năm 2036 có thể tràn ngập phương tiện lớn tuổi với lịch sử khó xác minh. Người mua cần yêu cầu hồ sơ bảo dưỡng, kiểm tra xe trước giao dịch và lưu chứng từ khi sửa chữa.