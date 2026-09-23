5 bài tập yoga cho khuôn mặt hỗ trợ săn chắc làn da

1. Tác dụng của tập yoga với da mặt

Khi lão hóa, da dần mất độ đàn hồi, trong khi các mô mềm bên dưới cũng thay đổi. Các khoang mỡ ở vùng mặt có thể bị teo, thay đổi thể tích hoặc tái phân bố, góp phần làm thay đổi đường nét và độ đầy của khuôn mặt.

Việc thực hiện các bài tập yoga cho khuôn mặt có thể mang lại một số lợi ích nhất định:

Tăng cường hoạt động của cơ mặt: Các bài tập thường xuyên giúp cơ mặt được vận động. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy chương trình tập cơ mặt trong 20 tuần có thể cải thiện độ đầy vùng má ở phụ nữ trung niên. Tuy nhiên, nghiên cứu có cỡ mẫu nhỏ và không có nhóm đối chứng nên cần thêm bằng chứng để xác định hiệu quả.

Hỗ trợ vận động và thư giãn cơ mặt: Các động tác co, duỗi và kiểm soát cơ mặt có thể giúp tăng cường khả năng vận động của các nhóm cơ vùng mặt, đồng thời tạo cảm giác thư giãn ở một số người.

Có thể cải thiện một số đường nét khuôn mặt: Một số nghiên cứu ghi nhận sự cải thiện về độ đầy vùng má sau thời gian tập luyện.

Thực hiện các bài tập yoga giúp da mặt săn chắc hơn. Ảnh AI

2. Các bài tập yoga hỗ trợ săn chắc da mặt

2.1 Bài tập nâng cung mày

Tác dụng: Nâng cung mày, làm giảm nếp nhăn trên mí mắt cũng như vùng giữa hai lông mày.

Cách thực hiện:

Dùng ba đầu ngón tay ấn vào phía dưới mỗi bên lông mày hoặc dùng ngón cái và ngón trỏ nâng lông mày lên, mắt mở to.

Mỉm cười và dùng cơ lông mày ấn xuống chống lại lực của các ngón tay.

Nhắm mắt lại và đảo nhãn cầu hướng lên trên.

Giữ nguyên tư thế trong 20 giây rồi thả lỏng.

Lặp lại bài tập này ba lần.

Cách thực hiện bài tập yoga nâng cung mày. Ảnh VWH

2.2 Bài tập nâng cơ má

Cách thực hiện:

Tạo hình miệng thành chữ "O".

Cuộn môi trên che lên hàm răng và mỉm cười.

Đặt các ngón tay lên phần trên của má, ngay dưới mắt.

Thả lỏng, sau đó mỉm cười lần nữa để nâng cơ má lên.

Lặp lại mười lần, giữ nguyên tư thế nâng cơ ở lần cuối cùng trong 20 giây.

Cách thực hiện bài tập nâng cơ má. Ảnh VWH

2.3 Bài tập tạo hình má tươi tắn

Bài tập này giúp định hình vùng xương gò má.

Cách thực hiện:

Mỉm cười khi đang ngậm miệng, cuộn môi hướng ra ngoài.

Tiếp tục mỉm cười, dùng khóe miệng để nâng cơ má lên.

Đặt các ngón tay lên khóe miệng, đẩy ngược lên phía trên xương gò má.

Giữ nguyên tư thế trong 20 giây, sau đó thả lỏng.

Lặp lại quy trình này ba lần.

Cách thực hiện bài tập giúp định hình xương gò má. Ảnh VWH

2.4 Bài tập làm săn chắc vùng hàm và cổ

Bài tập này giúp làm săn chắc vùng má và phần da chảy xệ dưới hàm đồng thời tăng cường cơ hàm, giảm nếp nhăn hai bên cằm

Cách thực hiện:

Ngồi hoặc đứng thẳng lưng thoải mái, mở miệng rộng và phát ra âm thanh "aah" ngắn để mở khẩu hình.

Gập phần môi dưới và khóe môi vào phía trong miệng (che phủ phần răng dưới) và giữ chặt để tạo lực kháng.

Đẩy nhẹ hàm dưới về phía trước, sau đó nâng nhẹ hàm dưới lên khoảng 2,5 cm đồng thời ngửa đầu ra sau (đảm bảo vùng cổ vẫn cảm thấy thoải mái, không căng thẳng)

Thực hiện 10 lần, giữ nguyên tư thế lần cuối cùng trong 20 giây.

2.5 Bài tập làm săn chắc mí mắt trên

Bài tập này có tác dụng làm mờ nếp nhăn và làm đầy vùng trũng ở mí mắt trên.

Cách thực hiện:

Đặt ngón giữa gần góc trong của mắt, dọc theo hai bên phần trên cùng của sống mũi, đặt ngón trỏ ngay bên ngoài đuôi mắt.

Nhắm chặt mắt lại, đảo nhãn cầu hướng lên trên.

Giữ nguyên tư thế trong 30 giây và tiếp tục mỉm cười.

Thả lỏng và lặp lại lần thứ hai.

3. Cách bắt đầu thói quen tập luyện

Khi thực hiện các bài tập yoga cho khuôn mặt này đòi hỏi thời gian và sự kiên trì. Chính vì vậy, nên dành ra khoảng 30 phút mỗi ngày để thực hiện các bài tập. Để bắt đầu thói quen nên thực hiện:

Bắt đầu từ từ, không ép buộc để quen dần với động tác.

Cố định thời gian và không gian bằng cách chọn một khung giờ cụ thể trong ngày (ví dụ sáng sớm hoặc sau giờ làm) và chuẩn bị sẵn tinh thần để tạo tín hiệu cho não bộ.

Tự thưởng cho bản than, ghi nhận sự cố gắng bằng một món quà nhỏ hoặc đơn giản là cảm giác thư thái sau khi hoàn thành buổi tập.

Bên cạnh các bài tập này, để ngăn ngừa lão hóa sớm, có thể thực hiện bằng cách:

Bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Tránh hút thuốc.

Duy trì chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và cân bằng, hạn chế rượu bia.

Tập thể dục thường xuyên.

Làm sạch da nhẹ nhàng hai lần mỗi ngày và sau khi đổ nhiều mồ hôi, sử dụng kem dưỡng ẩm hàng ngày.