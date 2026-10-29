5 ác nhân nguy hiểm mà Hulk phải đối mặt

Leader là một trong những đối thủ thường xuyên xuất hiện trong các câu chuyện về Hulk. Cả hai đều chịu ảnh hưởng của bức xạ gamma, nhưng phát triển năng lực theo những hướng khác nhau. Trong khi Hulk có sức mạnh thể chất, Leader sở hữu trí tuệ vượt trội.

Theo ComicBook, ngoài Leader và Abomination, thế giới truyện tranh Marvel còn có nhiều nhân vật từng đối đầu với Hulk nhưng ít được chú ý hơn.

The U-Foes

Ảnh: Marvel Comics.

The U-Foes xuất hiện lần đầu trong The Incredible Hulk số 254, phát hành năm 1980, do Bill Mantlo và Sal Buscema sáng tạo. Nhóm gồm bốn thành viên, được xây dựng dựa trên mô hình Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng).

Simon Utrecht, một triệu phú, tài trợ chuyến bay vào vũ trụ nhằm tái hiện sự kiện giúp Fantastic Four có siêu năng lực. Tuy nhiên, Bruce Banner phát hiện con tàu đang đi vào vùng bức xạ vũ trụ nên tìm cách đưa họ trở lại Trái Đất. Sau sự kiện này, cả bốn người hấp thụ bức xạ và có được những năng lực khác nhau. Cho rằng Hulk phải chịu trách nhiệm về tình trạng của mình, họ tìm cách trả thù.

The U-Foes từng tham gia lực lượng đặc nhiệm của chính phủ với nhiệm vụ truy bắt Hulk. Trong nhóm, Vapor (Ann Darnell) có khả năng biến cơ thể thành khí. Ở một dòng thời gian trong loạt truyện Maestro, nhân vật này giết được Hercules.

Zzzax

Ảnh: Marvel Comics.

Zzzax ra mắt trong The Incredible Hulk số 166 năm 1973, do Steve Englehart và Herb Trimpe sáng tạo.

Nhân vật hình thành sau một vụ phá hoại tại nhà máy điện của Consolidated Edison ở New York. Vụ nổ tạo ra một trường điện từ có khả năng hấp thụ năng lượng não bộ của con người, từ đó hình thành thực thể có ý thức.

Zzzax có thể hấp thụ và phóng điện. Kích thước cơ thể và sức mạnh của nó tăng lên theo lượng điện năng hấp thụ. Do cơ thể Zzzax được cấu thành từ điện năng, Hulk không thể tiếp xúc trực tiếp với đối thủ mà phải tìm cách khác để chiến đấu. Zzzax còn có khả năng hấp thụ sóng não của con người, qua đó tiếp nhận trí thông minh và đôi khi cả nhân cách của nạn nhân.

Nhân vật từng xuất hiện trong phim hoạt hình Iron Man & Hulk: Heroes United năm 2013.

Xemnu

Ảnh: Marvel Comics.

Xemnu ra mắt trong Journey into Mystery số 62 năm 1960, do Stan Lee, Jack Kirby và Larry Lieber sáng tạo. Nhân vật từng được gọi là Hulk trước khi Bruce Banner xuất hiện trong truyện tranh Marvel.

Xemnu là sinh vật ngoài hành tinh mắc kẹt trên Trái Đất sau khi tàu vũ trụ cạn nhiên liệu. Nó sử dụng năng lực ngoại cảm để chiếm hữu Joe Harper, một thanh niên, sau đó tìm cách kiểm soát con người nhằm phục vụ kế hoạch sửa chữa con tàu.

Ngoài sức mạnh thể chất, Xemnu còn có khả năng thôi miên, dịch chuyển tức thời, điều khiển vật thể bằng ý nghĩ và chiếm hữu cơ thể người khác. Nhân vật cũng có thể kiểm soát tâm trí của nhiều người cùng lúc.

Trong The Immortal Hulk số 32, Xemnu hợp tác với tập đoàn Roxxon để thay đổi ký ức của con người trên toàn thế giới. Theo đó, mọi người tin rằng Xemnu mới là Incredible Hulk, còn Bruce Banner là quái vật mang tên Devil.

Bi-Beast

Ảnh: Marvel Comics.

Bi-Beast xuất hiện lần đầu trong The Incredible Hulk số 169 năm 1973, do Steve Englehart và Herb Trimpe sáng tạo.

Nhân vật là người máy hai đầu, được tạo ra bởi một nhánh Inhumans mang đặc điểm của loài chim. Sau khi những người tạo ra nó tuyệt chủng, Bi-Beast tiếp tục tồn tại trong thành phố bỏ hoang. Hai chiếc đầu của Bi-Beast đảm nhiệm những chức năng khác nhau. Đầu phía trên lưu giữ kiến thức về chiến tranh, trong khi đầu phía dưới chứa đựng hiểu biết về văn hóa và có khả năng thể hiện cảm xúc.

Trong lần đầu đối đầu Hulk, Bi-Beast bắt giữ Bruce Banner và Betty Ross, khi đó đang ở hình dạng Harpy, rồi yêu cầu Banner sửa chữa hệ thống máy móc trong thành phố. Banner tìm cách chữa trị cho Betty thay vì thực hiện yêu cầu. Khi phát hiện sự việc, Bi-Beast giao chiến với Hulk.

Phiên bản Bi-Beast đầu tiên sau đó chết khi bảo vệ thành phố khỏi MODOK và tổ chức AIM. Một Bi-Beast khác xuất hiện, cho rằng nhân loại phải chịu trách nhiệm về sự hủy diệt của thành phố và tiếp tục đối đầu Hulk. Bi-Beast có sức mạnh thể chất tương đương Hulk và khả năng chịu đựng các đòn tấn công.

Brian Banner

Ảnh: Marvel Comics.

Brian Banner là cha ruột của Bruce Banner, người sau này trở thành Hulk.

Trong thời thơ ấu, Bruce thường xuyên bị cha ngược đãi. Brian cho rằng trí thông minh của con trai có liên quan đến ảnh hưởng của bức xạ gamma mà ông từng nghiên cứu. Brian sau đó sát hại mẹ của Bruce. Sự kiện này khiến Bruce chịu tổn thương tâm lý và chôn giấu ký ức trong nhiều năm.

Trong truyện tranh Marvel, những trải nghiệm thời thơ ấu của Bruce được sử dụng để lý giải một phần sự hình thành các nhân cách khác nhau, trong đó có Hulk.

Brian Banner xuất hiện lần đầu trong The Incredible Hulk số 267 năm 1981 và được giới thiệu đầy đủ hơn ở số 312 năm 1985. Nhân vật trở lại trong sự kiện Chaos War, dưới hình dạng kết hợp giữa Guilt Hulk và Devil Hulk. Sức mạnh của Brian thay đổi tùy theo nỗi sợ và cách Bruce nhìn nhận về cha mình. Trong The Immortal Hulk, linh hồn Brian chiếm hữu Sasquatch và phục vụ One Below All, trước khi bị Leader hấp thụ.

Khác với những đối thủ sử dụng sức mạnh thể chất hoặc năng lực đặc biệt, Brian Banner có ảnh hưởng đến Hulk thông qua mối quan hệ gia đình và những tổn thương tâm lý của Bruce Banner.