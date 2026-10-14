5.938 lao động được tư vấn việc làm

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho người lao động.

Trung tâm chủ trì tổ chức 59 phiên giao dịch việc làm tại trụ sở Trung tâm, đạt 84,3% KH, với 2.590 lao động tham gia; tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm lưu động, đạt 100% KH với 720 lao động tham gia; phối hợp tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm trực tuyến với 638 người lao động tham gia. Tổ chức 39 hội nghị tư vấn việc làm với 3.531 người trong độ tuổi lao động tham dự.

Thu thập thông tin về nhu cầu lao động và khai thác, cung ứng thông tin thị trường lao động cho 164 người sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức, đạt 82% KH. Thông qua trang thông tin điện tử và trang mạng xã hội của Trung tâm, có 72.320 lượt người truy cập thông tin thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp. Số lao động do người sử dụng lao động đề nghị cung ứng, tuyển lao động 16.615 người.

Tiếp nhận 1.622 hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp; tham mưu Sở Nội vụ ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.643 người lao động; chuyển cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả trợ cấp thất nghiệp 31,6 tỷ đồng.