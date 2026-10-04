5.925,7 nghìn tỉ đồng: Tiền tiêu dùng đang đổ vào đâu?

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 5.925,7 nghìn tỉ đồng

Gần 6 triệu tỉ đồng, bán lẻ vẫn chiếm phần lớn

Sau 9 tháng, thị trường tiêu dùng đã tiến sát mốc 6 triệu tỉ đồng. Trong đó, bán lẻ hàng hóa đạt 4.463,6 nghìn tỉ đồng, chiếm 75,3% tổng mức và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Sức mua vẫn tăng ở nhiều nhóm hàng. Một số nhóm ghi nhận mức tăng đáng chú ý như nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 29,2%, đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 22%, gỗ và vật liệu xây dựng tăng 17,2%.

Những con số này cho thấy bán lẻ vẫn là trụ cột của thị trường tiêu dùng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý lại nằm ở những khoản chi không gắn với một món hàng cụ thể.

Du lịch, ăn uống tăng nhanh hơn sức mua chung

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng đạt 758,6 nghìn tỉ đồng, tăng 16,7%; riêng dịch vụ du lịch lữ hành đạt 78,1 nghìn tỉ đồng, tăng tới 17,9%. Cả hai đều tăng nhanh hơn mức tăng 13,4% của tổng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng.

Đáng chú ý, tính theo giá so sánh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2026 tăng 7,8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2025.

Bức tranh này cho thấy bên cạnh mua sắm hàng hóa, các khoản chi cho ăn uống, lưu trú và du lịch đang tăng nhanh hơn tốc độ chung. Khi quy mô tiêu dùng đã gần 6 triệu tỉ đồng, chính sự dịch chuyển về tốc độ tăng giữa các nhóm dịch vụ đang trở thành điểm đáng chú ý.

MẠNH LÊ