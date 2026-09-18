5,7 tỷ USD nông sản Hoa Kỳ xuất khẩu sang Việt Nam trong năm 2025

Một số món ăn được chế biến từ nông sản Hoa Kỳ. (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam)

Ngày 17/9, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) và Khách sạn Sheraton Hanoi khai mạc Lễ hội tiệc nướng "Mỹ vị Hoa Kỳ 2026" với chủ đề “Từ những nông trại và vùng biển Hoa Kỳ đến bàn ăn Việt Nam”.

Phát biểu khai mạc, ông Mark Petry, Tham tán Công sứ phụ trách Nông nghiệp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của ẩm thực trong kết nối con người, đồng thời cho rằng sự tăng trưởng thương mại nông nghiệp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phản ánh quan hệ hợp tác giữa hai nước và nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam đối với các sản phẩm nông nghiệp Hoa Kỳ.

Ông Mark Petry, Tham tán Công sứ phụ trách Nông Nghiệp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam)

Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan chính phủ, hiệp hội ngành hàng nông sản, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và cộng đồng yêu ẩm thực, nhằm giới thiệu sự đa dạng và chất lượng của nông sản Hoa Kỳ, đồng thời tôn vinh quan hệ hợp tác nông nghiệp ngày càng phát triển giữa hai nước.

Đây cũng là một trong những hoạt động tại Việt Nam kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ.

Ông Christian Vera, Giám đốc Ẩm thực Khách sạn Sheraton Hanoi, chia sẻ: “Thông qua sự kiện, đội ngũ ẩm thực đã xây dựng những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc nhằm tôn vinh chất lượng vượt trội, sự đa dạng và nguồn cảm hứng phong phú từ nông sản Hoa Kỳ”.

Toàn cảnh chương trình. (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam)

Thương mại nông sản song phương Việt Nam-Hoa Kỳ tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2025, Việt Nam là thị trường lớn thứ tám đối với xuất khẩu nông sản của Hoa Kỳ, với tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản và các sản phẩm liên quan của Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt 5,7 tỷ USD.

Tại lễ hội, nhiều sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm Hoa Kỳ được giới thiệu như thịt bò, thịt gà, hải sản Alaska, khoai tây, táo Washington, phô mai Wisconsin, dầu đậu nành, mận khô và việt quất.