5.500 thí sinh thử sức với cuộc thi 'The New Gene - Thế hệ âm nhạc mới 2026'

Chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc thế hệ mới “The New Gene - Thế hệ âm nhạc mới 2026” đặt ra tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe khi yêu cầu thí sinh phải sở hữu tư duy sáng tác và kỹ năng biểu diễn toàn năng.

Cuộc thi thu hút hơn 5.500 thí sinh trên toàn quốc đăng ký thử sức và đã chọn ra 60 gương mặt tài năng vào vòng ghi hình.

Thử giọng tại vòng casting

Qua 4 vòng thi, các thí sinh không chỉ trình diễn đơn thuần mà còn liên tục vượt qua các giới hạn bản thân, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, định hình tư duy nghệ thuật hiện đại và có bản lĩnh sân khấu vững vàng.

Chương trình có sự góp mặt của Giám đốc Âm nhạc - Nhà sản xuất DươngK, cùng các huấn luyện viên: Kai Đinh, Hứa Kim Tuyền, LyLy và 24K.Right; MC dẫn dắt là diễn viên Võ Tấn Phát.

Chương trình sẽ chính thức phát sóng vào 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh Youtube chính thức “The New Gene” từ ngày 23-10. Tiếp đó, từ ngày 27-11, chương trình sẽ được phát trên kênh HTV7 - Đài Phát thanh, Truyền hình TPHCM vào 21 giờ thứ sáu hàng tuần.