Thông tin được công bố tại Hội nghị tổng kết khóa tập huấn và trao giải cuộc thi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, nghiên cứu khoa học của Học viện Cảnh sát nhân dân, chiều 28/10.

Chương trình bắt đầu từ ngày 3/4, gồm ba chuyên đề. Học viên được hướng dẫn cách viết câu lệnh cho AI, tìm hiểu nguyên tắc đạo đức, bảo mật dữ liệu, thực hành tổng hợp tài liệu và xây dựng trợ lý ảo phục vụ học tập.

5.355 học viên Cảnh sát học AI ngoài giờ chính khóa.

Ở chuyên đề cuối, người học được hướng dẫn sử dụng AI trong các bước nghiên cứu khoa học, từ tìm kiếm tài liệu, xác định khoảng trống nghiên cứu đến tổng hợp thông tin và hoàn thiện bài viết.

Theo Thượng tá, TS Phạm Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao, chương trình được xây dựng với sự phối hợp của Khoa Toán - Tin học và Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống tội phạm, cùng các đơn vị chức năng.

Toàn bộ 69 lớp được bố trí ngoài giờ chính khóa. Học viên thực hành trực tiếp trên phần mềm và phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá mới được công nhận hoàn thành. Đến ngày 11/9, cả 5.355 học viên đã hoàn tất chương trình, vượt tiến độ đề ra.

Sau đợt tập huấn, Học viện tổ chức cuộc thi ứng dụng AI trong học tập và nghiên cứu khoa học, hưởng ứng Ngày Công dân số Việt Nam và Ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10. Hơn 5.000 thí sinh tham gia ba vòng thi. Ban tổ chức trao giải cho 10 học viên có thành tích cao nhất, gồm hai giải Nhất, ba giải Nhì và năm giải Ba.

Theo Học viện, cuộc thi nhằm phát hiện những học viên có năng lực công nghệ, tạo nguồn cho các câu lạc bộ học thuật và nhóm nghiên cứu khoa học. Tại Hội nghị, 15 học viên tiêu biểu đại diện cho hơn 5.000 người hoàn thành khóa học được trao giấy chứng nhận.

Đại tá, PGS. TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại chương trình.

Đại tá, PGS. TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân cho rằng, AI đang làm thay đổi cách tiếp cận thông tin và nghiên cứu ở bậc đại học. Việc trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ cần được duy trì thường xuyên, thay vì chỉ thực hiện theo từng đợt tập huấn.

Trong năm học 2026 - 2027 và những năm tiếp theo, Học viện dự kiến tổ chức các chương trình bồi dưỡng thường xuyên, xây dựng nội dung nâng cao và đưa kết quả tập huấn AI thành một trong những tiêu chí xét phân loại rèn luyện học viên.

Đại tá Hoàng Anh Tuấn lưu ý, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế tư duy độc lập. Học viên cần kiểm chứng thông tin, trích dẫn nguồn trung thực và tuân thủ đạo đức học thuật khi sử dụng công nghệ trong học tập, nghiên cứu.

Đặc biệt, học viên không được đưa tài liệu, dữ liệu nghiệp vụ của ngành lên các nền tảng AI chưa được cấp phép để bảo vệ bí mật nhà nước.