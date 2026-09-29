499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam, lần đầu áp dụng tiêu chí mới

Thông tin được công bố tại buổi họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026, diễn ra chiều 29/9 tại Hà Nội.

Bộ Công Thương cho biết, năm 2026 đánh dấu 23 năm hình thành, phát triển của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và kỳ xét chọn lần thứ 10.

Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Báo cáo quá trình triển khai và kết quả kỳ xét chọn, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Phó Trưởng Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam cho biết, kỳ xét chọn năm nay diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý và hệ thống tiêu chí của Chương trình tiếp tục được hoàn thiện.

Cụ thể, ngày 20/1/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ngày 3/4/2026, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình.

Theo đó, một trong những nội dung đáng chú ý là hệ thống tiêu chí mới đã tăng cường yêu cầu đối với năng lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp. Trong tổng thang điểm 1.000 điểm, điểm số dành cho nhóm tiêu chí "Đổi mới sáng tạo" đã được nâng từ 180 lên 300 - tương đương 30% tổng số điểm.

“Sự điều chỉnh này nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển nguồn nhân lực. Qua đó, việc xét chọn gắn chất lượng sản phẩm với khả năng đổi mới, thích ứng và tạo dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp”, ông Chiến cho biết.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Phó Trưởng Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Chương trình năm nay thu hút trên 1.000 lượt doanh nghiệp quan tâm, liên hệ tìm hiểu và đăng ký tham gia.

Theo đại diện Ban Thư ký Chương trình, công tác xét chọn được triển khai theo Quy chế Chương trình và hệ thống tiêu chí áp dụng cho năm 2026, bám sát 3 giá trị cốt lõi “Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong”.

Bên cạnh việc hồ sơ sản phẩm được đánh giá, chấm điểm theo hệ thống tiêu chí, Cục Xúc tiến thương mại cũng phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước rà soát tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, lao động, môi trường và các nghĩa vụ pháp lý liên quan.

Việc đánh giá cũng được bổ sung bằng các kết quả đánh giá độc lập về mức độ nhận biết thương hiệu, sức khỏe tài chính và xếp hạng tín dụng.

“Đối với những nội dung cần làm rõ, Cục tổ chức xác minh, thẩm định thực tế và yêu cầu doanh nghiệp giải trình, bổ sung tài liệu. Qua đó, thông tin doanh nghiệp cung cấp được đối chiếu từ nhiều nguồn, làm cơ sở cho việc xem xét kết quả”, ông Chiến nêu rõ.

Trên cơ sở kết quả xét chọn, ngày 29/8/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BCT công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Danh sách được công nhận có sự hiện diện của nhiều ngành, lĩnh vực, bao gồm công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, tài chính, ngân hàng, viễn thông, công nghệ, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ.

Sự đa dạng đó cho thấy nền tảng phát triển thương hiệu Việt Nam được hình thành từ sản xuất hàng hóa và cả cung ứng dịch vụ, từ những ngành có truyền thống đến những lĩnh vực ứng dụng công nghệ.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Trưởng Ban Thư ký trao đổi, giải đáp câu hỏi của các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả xét chọn, Chương trình và Lễ công bố.

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Giai đoạn 2020 - 2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm.

Phát biểu tại buổi họp, ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương, đánh giá đây là những kết quả đáng tự hào, cho thấy tiềm lực và sự trưởng thành của thương hiệu Việt. Ông Thái nhấn mạnh, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế đất nước.

Chúc mừng các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận năm nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tăng cường liên kết và chia sẻ kinh nghiệm.

"Với bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của doanh nhân Việt Nam, tôi tin tưởng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục khẳng định vị thế bằng chất lượng sản phẩm, uy tín kinh doanh và trách nhiệm với xã hội”, ông Thái tin tưởng.

Theo Bộ Công Thương, Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Chủ đề của Lễ Công bố năm nay là: “DÒNG CHẢY THƯƠNG HIỆU VIỆT”