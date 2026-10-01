499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2026

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với khoảng 1.500 đại biểu.

Chủ đề của lễ công bố năm nay là “Dòng chảy thương hiệu Việt”.

Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận năm 2026 hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực như công nghệ số, viễn thông, tài chính - ngân hàng, hàng không, logistics, cơ khí chế tạo, điện - điện tử, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, dược phẩm, hàng tiêu dùng và các lĩnh vực dịch vụ.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, đã triển khai 23 năm qua với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình này kiên định 3 giá trị, đó là “Chất lượng - đổi mới, sáng tạo - năng lực tiên phong”.

Việc công nhận sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam không phải là giải thưởng, mà thông qua hệ thống tiêu chí, Nhà nước lựa chọn các sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, tập trung vào quản trị, bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng thị trường.