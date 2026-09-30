499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Theo kết quả kỳ xét chọn, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Kết quả được Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026.

Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ số, viễn thông, tài chính - ngân hàng, hàng không, logistics, cơ khí chế tạo, điện - điện tử, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, dược phẩm, hàng tiêu dùng và dịch vụ.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam qua 23 năm triển khai

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã trải qua 23 năm triển khai, với sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng, Chương trình kiên định với ba giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, qua đó góp phần thúc đẩy xây dựng những thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của Việt Nam đến thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nam Nguyễn

Theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng.

Trong giai đoạn 2020–2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm.

Thứ trưởng cho biết, qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định theo hệ thống tiêu chí của Chương trình, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại kỳ xét chọn thứ 10 năm 2026.

Đổi mới, sáng tạo được nâng trọng số

Kỳ xét chọn lần thứ 10 được triển khai trong bối cảnh khung pháp lý và hệ thống tiêu chí của Chương trình tiếp tục được hoàn thiện.

Ngày 20/1/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Ngày 3/4/2026, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của Chương trình.

Đáng chú ý, trọng số dành cho nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 điểm lên 300 điểm trong tổng thang điểm 1.000, tương đương 30% tổng số điểm.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) báo cáo kết quả kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Sự điều chỉnh này thể hiện rõ định hướng của Chương trình trong giai đoạn mới: việc xây dựng thương hiệu không chỉ dựa trên chất lượng sản phẩm và vị thế thị trường, mà ngày càng gắn chặt với nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Quá trình xét chọn được thực hiện qua nhiều bước, từ rà soát hồ sơ, đánh giá của Ban Chuyên gia đến phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để rà soát việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

Việc đánh giá còn được bổ sung bằng các kết quả đánh giá độc lập về mức độ nhận biết thương hiệu, sức khỏe tài chính và xếp hạng tín dụng. Đối với những nội dung cần làm rõ, Cục tổ chức xác minh, thẩm định thực tế và yêu cầu doanh nghiệp giải trình, bổ sung tài liệu. Qua đó, thông tin doanh nghiệp cung cấp được đối chiếu từ nhiều nguồn, làm cơ sở cho việc xem xét kết quả.

Xây dựng thương hiệu gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, trong giai đoạn tới, Chương trình tiếp tục phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và hợp tác quốc tế.

“Qua đó, mỗi thương hiệu Việt vươn xa sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sáng tạo”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Để cụ thể hóa định hướng này, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, chú trọng quản trị và bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời gắn xúc tiến thương mại với mở rộng thị trường.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Thứ trưởng cũng đề nghị các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tăng cường liên kết và chia sẻ kinh nghiệm; khẳng định vị thế bằng chất lượng sản phẩm, uy tín kinh doanh và trách nhiệm với xã hội.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra ngày 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với quy mô khoảng 1.500 đại biểu và khách mời.

Chủ đề của Lễ Công bố năm nay là “Dòng chảy thương hiệu Việt”. Chương trình truyền hình trực tiếp dự kiến được thực hiện vào 20h ngày 16/10 trên kênh VTV1, đồng thời phát trực tuyến trên nền tảng số quốc gia VTVGo.

Gắn với dấu mốc kỳ xét chọn lần thứ 10, Bộ Công Thương cũng triển khai các hoạt động truyền thông, triển lãm và trưng bày sản phẩm nhằm giới thiệu hành trình của Chương trình và các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.