499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu tại họp báo - Ảnh: Báo Công Thương

Ngày 29/9, Bộ Công Thương tổ chức họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Theo Bộ Công Thương, qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.

Trước đó, ngày 29/8/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BCT công nhận các sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10.

Các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận hoạt động trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp, thực phẩm đến tài chính – ngân hàng, viễn thông, logistics và dịch vụ.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được triển khai từ năm 2003. Khác với việc trao giải thưởng doanh nghiệp, chương trình thực hiện lựa chọn, công nhận sản phẩm đáp ứng hệ thống tiêu chí trong từng kỳ xét chọn.

Theo định hướng của Bộ Công Thương, xây dựng thương hiệu trong giai đoạn mới không chỉ dừng ở quảng bá sản phẩm mà gắn với nâng cao chất lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Việc doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia vì vậy cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì chất lượng, uy tín và năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 dự kiến diễn ra tối 16/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”.

Theo Bộ Công Thương, chủ đề thể hiện hành trình phát triển của thương hiệu Việt từ bản sắc, trí tuệ và tinh thần lao động, được bồi đắp bằng chất lượng, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lực của cộng đồng doanh nghiệp.