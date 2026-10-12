499 giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 tại Gia Lai

1.329 thí sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12.

Ngày 12/10, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2026-2027.

Theo đó, Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh năm học 2026-2027, có 499 giải ở 9 môn thi. Trong đó, môn Ngữ văn có nhiều giải nhất (98 giải), Tiếng Anh 66 giải, Lịch sử 61 giải, Toán 53 giải, Địa lí 50 giải, Sinh học 48 giải, Vật lí 42 giải, Tin học 41 giải và Hóa học 40 giải.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn dẫn đầu với 127 giải, tiếp đến là Trường THPT chuyên Hùng Vương với 110 giải và Trường THPT chuyên Chu Văn An với 91 giải.

Không chỉ nổi bật ở trường chuyên, nhiều trường THPT công lập và tư thục trên địa bàn các xã, phường cũng đạt kết quả cao. Trong đó, Trường THPT số 1 Phù Mỹ có 11 giải, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn đạt 9 giải, Trường THPT số 2 Phù Mỹ có 8 giải; Trường THPT Mỹ Thọ và Trường THPT Lý Tự Trọng cùng có 7 giải...

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 được tổ chức từ ngày 6-7/10 với 58 phòng thi và 1.329 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh dự thi 9 môn, gồm: Toán (145 thí sinh), Vật lí (111), Hóa học (101), Sinh học (125), Tin học (112), Ngữ văn (250), Lịch sử (168), Địa lí (144) và Tiếng Anh (173).

Kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường THPT. Đồng thời tuyển chọn những học sinh có kết quả xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027.