482 học sinh được tuyên truyền pháp luật thông qua Phiên tòa giả định

Các lực lượng chức năng thực hiện các nội dung xét xử tại Phiên tòa giả định.

Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án đã được Tòa án đưa ra xét xử, với nội dung liên quan đến phòng, chống ma túy và gây rối trật tự công cộng. Phiên tòa có đầy đủ các thành phần gồm: Chủ tọa, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên và Trợ giúp viên pháp lý; trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nội dung vụ án sát thực tế, được thể hiện trực quan, giúp học sinh dễ theo dõi, qua đó hiểu hơn về hành vi vi phạm pháp luật, trình tự tố tụng và những hậu quả có thể xảy ra khi vi phạm pháp luật.

Ngay sau phiên tòa, học sinh được tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi tình huống về quy trình tố tụng, pháp luật về phòng, chống ma túy, quyền và nghĩa vụ của công dân và hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng. Hoạt động góp phần trang bị kiến thức pháp luật cần thiết, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và khả năng nhận diện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh.