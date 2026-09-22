480 triệu USD xuất sang Lào, Việt Nam nhập về 1,16 tỉ USD

8 tháng đầu năm 2026, thương mại Việt Nam - Lào đạt hơn 1,64 tỉ USD, trong đó Việt Nam nhập khẩu từ Lào 1,168 tỉ USD

Xuất khẩu sang Lào giảm 40,9%, còn 480 triệu USD

8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào đạt hơn 1,64 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Lào 480 triệu USD, giảm 40,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 55 triệu USD; thức ăn gia súc và nguyên liệu 35,6 triệu USD; sản phẩm sắt thép 34 triệu USD.

Một số mặt hàng khác cũng ghi nhận kim ngạch đáng chú ý như phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 30,5 triệu USD, sắt thép các loại 27,5 triệu USD, phân bón 23,9 triệu USD, xăng dầu 16,2 triệu USD, sản phẩm từ chất dẻo 17,3 triệu USD và sản phẩm gốm sứ 14,8 triệu USD.

Mức giảm gần một nửa của xuất khẩu khiến cán cân thương mại Việt Nam - Lào có sự chênh lệch rõ rệt giữa hai chiều hàng hóa.

Nhập khẩu từ Lào vượt 1,16 tỉ USD

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Lào 1,168 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm, cao hơn khoảng 687,9 triệu USD so với kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Các mặt hàng nhập khẩu lớn gồm cao su đạt 128,6 triệu USD, than các loại 119,5 triệu USD, quặng và khoáng sản khác 78,2 triệu USD, gỗ và sản phẩm gỗ 66,3 triệu USD. Phân bón đạt 53,8 triệu USD, trong khi ngô đạt 9,67 triệu USD.

Tính chung, Việt Nam nhập siêu 687,9 triệu USD từ Lào trong 8 tháng. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này cao khoảng 2,4 lần giá trị hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Lào.

MẠNH LÊ