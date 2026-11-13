48 trường hợp bị xử lý vì vi phạm trên không gian mạng

Theo Công an TP. Hải Phòng, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn việc đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động trên mạng xã hội, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Qua đó, lực lượng chức năng đã xử lý 48 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 32,5 triệu đồng.

Trường hợp bị xử lý vì vi phạm trên mạng.

Bên cạnh biện pháp xử lý, công an còn kết hợp tuyên truyền, giải thích để người vi phạm nhận thức rõ tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi. Sau khi được làm việc, các cá nhân đã tự giác rời khỏi những hội, nhóm có nội dung xấu độc, đồng thời cam kết không tái phạm.

Phòng An ninh mạng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội; chủ động chọn lọc, kiểm chứng nguồn tin chính thống trước khi tương tác hoặc chia sẻ. Việc đăng tải, bình luận, phát tán thông tin trên không gian mạng phải tuân thủ quy định của pháp luật và chuẩn mực đạo đức xã hội.