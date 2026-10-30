48 tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy

Đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi.

Tham gia Cuộc thi, thí sinh trả lời trực tuyến bộ câu hỏi, gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu dự đoán số người tham gia dự thi. Mỗi lượt thi có thời gian tối đa 30 phút.

Căn cứ kết quả chấm điểm, Ban Tổ chức quyết định trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho 11 tập thể, 37 cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Ở nội dung tập thể, giải Nhất thuộc về UBND phường Phan Đình Phùng; 2 giải Nhì thuộc về UBND phường Tích Lương và UBND phường Phổ Yên; 3 giải Ba thuộc về Công an tỉnh Thái Nguyên, UBND xã An Khánh và Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên).

Ban Tổ chức cũng trao 5 giải Khuyến khích cho Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên và UBND các phường Vạn Xuân, Quan Triều, Bắc Kạn.

Ở nội dung cá nhân, giải Nhất thuộc về ông Hoàng Minh Tâm, xã Bạch Thông. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 6 giải Nhì, 10 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích tốt.

Cuộc thi tạo điều kiện để người dân tìm hiểu, tiếp cận các quy định pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.